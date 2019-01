Leonardo Jardim a revenit la AS Monaco. Antrenorul portughez a semnat un contract valabil pe doi ani

Leonardo Jardim a revenit la AS Monaco. Antrenorul portughez a semnat un contract valabil pe 2 ani şi jumătate cu "monegascii".



El l-a înlocuit pe Thierry Henry, suspendat de conducerea clubului după doar trei luni şi jumătate în care s-a ocupat de echipa din Principat. Fostul internaţional francez a obţinut doar 4 victorii în cele 20 de meciuri în care a condus formaţia. AS Monaco a ajuns pe locul 19, penultimul în clasamentul din Ligue 1.



Cu Leonardo Jardim pe bancă, Monaco a cucerit titlul în 2017, an în care a ajuns şi în semifinalele Ligii Campionilor.