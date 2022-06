Lemnele de foc sunt la mare căutare. Agenţia Moldsilva are deja puţin lemn în stoc

Lemnele de foc sunt la mare căutare, după scumpirea gazelor naturale. Agenţia Moldsilva, singurul furnizor autorizat din ţara noastră, anunţă că în ultimele săptămâni, ocoalele silvice din teritoriu cu greu fac faţă numărului mare de cereri, iar în unele raioane stocurile s-au epuizat. Şi în pieţe este deficit de lemne, vândute în mare parte de intermediari. Aceştia însă au profitat de situaţie şi au scumpit lemnul cu peste 30 la sută. Totuşi, reprezentanţii Moldsilva dau asigurări că vor putea asigura toţi cetăţenii cu lemne de foc, iar stocurile vor fi suplinite, după ce se vor face lucrările de igienă în pădurile din ţară.



"Eu cu câteva zile înainte de a vă livra lemne, o să vă contactez. O să vă invit, o să veniţi, o să achitaţi, o să vă dăm factura fiscală şi o să mergeţi, şi o să ridicaţi lemnul."



Victor Antoci din Căuşeni a venit luni dimineaţa la Ocolul Silvic din oraş, să cumpăre 10 metri cubi de lemn. Pentru că este cererea mare şi lemn puţin, bărbatul a fost înscris într-o listă de aşteptare.



"Eu mai bine aştept o lună, decât să plătesc iarna, 4 mii de lei pe lună. Gazul s-a scumpit, eu nu pot să încălzesc casa cu un etaj jumătate, cu atâta consum de gaz. Înainte eu achitam la 1500 de lei, acum la 4-5 mii de lei. "



Şeful ocolului silvic susţine că până acum a recepţionat un număr record de cereri.



"Acestea sunt cererile care au parvenit de la cetăţeni, care solicită masă lemnoasă. Dacă sincer, la 07.30, oamenii deja stau la poartă şi aşteaptă ca să vină colegii şi să începem activitatea. Nu am mai avut aşa mare flux, anume în această perioadă", spune Nicolae Munteanu.



Stocurile lemnelor de foc sunt pe sfârşite la Căuşeni, iar lista de aşteptare include deja aproape 120 de solicitanţi.



"Noi îi preîmtâmpinăm că puţin va dura, să se înarmeze cu răbdare şi evident vor fi toate cererile vor fi asigurate cu masă lemnoasă", a menționat şeful Ocolului Silvic Căuşeni.



În prezent, întreprinderile silvice din ţară au în stoc peste 44 de mii 500 de metri cubi de lemne de foc, mai puţin de şase ori în comparaţie cu stocul disponibil în aceeaşi perioadă a anului trecut. Reprezentanţii de la Moldsilva susţin că unele ocoale silvice din ţară nu mai au lemn în depozite, deoarece autorizaţia necesară pentru tăieri planificate a fost eliberată agenţiei mai târziu cu două luni.



"Solicitările sunt la maxim, încercăm să facem faţă de a pune la dispoziţie populaţiei lemnul de foc care îl recoltăm în urma lucrărilor silvice. Prognozăm în perioada următoare recoltarea a 300 de mii de metri cubi în urma executării silvice pe care le avem planificate", a declarat Iulian Mamai, șef de direcție din cadrul Moldsilva.



În luna martie, Moldsilva a scumpit cu până la 10 sută lemnele de foc. Direct din pădure, acestea pot fi cumpărate la preţuri ce variază între 600 şi 750 de lei pentru un metru ster.

Am mers şi la piaţă, să vedem cât costă lemnul de foc în această perioadă şi dacă sunt stocuri disponibile.



"Pe strada Calea Basarabiei din Chişinău, unde în anii precedenţi lemnul de foc se vindea practic la fiecare pas, acum acesta poate fi găsit în doar câteva locuri. Am încercat să aflăm de la vânzători de unde aceştia l-au tăiat şi cât costă, însă nimeni nu a dorit să ne vorbească în faţa camerei"



Unii comercianţi au recunoscut că lemnul vândut este din stocul anului trecut. Am înregistrat conversaţia cu o cameră ascunsă.



"- La moment nu-i lemn.

- Şi voi de unde îl luaţi?

- E care l-am avut demult. Acum nu avem de unde.

- Nu-i deloc? Dar care e motivul?

- Motivul nu-l cunoaştem.

- Da aveţi cumpărători?

- Cumpărători avem, însă lemn nu avem. "



"Acestea îs din iarnă au rămas. E moale, de tei nu-i nimic bun.

- De trei luni caut pentru soacra mea şi nu găsesc. 1400 deja costă un metru ster. Nu găsesc nicăieri lemn"



Am găsit lemne de foc în vânzare şi pe un site de anunţuri. La telefon, comercianţii ne-au spus că au scumpit producţia cu aproape 30 la sută, iar acum lemnul de foc, care costa anul trecut 1000 de lei, costă acum între 1200 şi 1400 de lei.



"Aveţi în vânzare lemne de foc?

- Da, despicate, la padon.

- Şi cât e un palet?

- 1200 de lei.

- E lemn tare sau lemn moale?

- Lemn tare.

- Şi cât intră într-un palet?

- 0,8 metri cub.

- De ce aşa scump? Era mai ieftin.

- O să fie şi mai scump. "



Gazul s-a scumpit cu peste 22 la sută din 1 iunie. Consumatorii plătesc acum 18 lei şi 62 de bani pentru un metru cub, cu 3 lei şi 44 de bani mai mult decât în luna mai. Coincidenţă sau nu, dar odată cu scumpirea gazului, inspectorii de mediu au depistat sute de cazuri de tăieri ilicite de copaci. În sezonul rece au fost amendate 457 de persoane, care ar fi defrişat ilegal peste 930 de metri cubi de lemn, au constatat inspectorii de mediu.