Legumele şi fructele sunt la mare căutare în această perioadă. Cât costă vinetele şi ardeii

Sezonul pregătirii conservelor pentru iarnă este în toi, iar legumele şi fructele sunt la mare căutare în această perioadă. Vânzătorii spun că nu duc lipsă de cumpărători, mai ales că gospodinele vin să-şi facă provizii. La Piaţa Centrală din Capitală este mare forfotă zilele acestea.''- Cumpără, foarte bine cumpără.- Care sunt cele mai solicitate legume?- Roşiile astea de 8 lei sunt cele mai solicitate. Ardeii se vând foarte bine la conserve, foarte bine se vând.''''Vânăta, ardeii şi roşiile sunt cele mai întrebate. Ardeii roşii sunt cei mai cumpăraţi. Mai mult la marinat îl iau sau la sos picant.''Ca în fiecare an, cumpărătorii mişună printre tarabele cu legume."- Ce aţi mai gătit?- Roşii, vânătă, gogoşari, suc, dulceaţă.- Câte conserve aţi făcut în acest an?- Vreo 50 că noi suntem numai 2.''''Cumpărăm roşii, ardei, vânătă să facem ghiveci, gogoşari.- Dar cât costă să umpleţi cămara cu de toate?- N-am calculat cât costă, dar cămara deja nu o mai umplem, nu-s anii ăia...''''Punem la murat, la marinat. Punem ceapă, morcov, usturoi şi facem roşii marinate. Ce avem acasă pregătim de acasă, ce nu avem, cumpărăm de la piaţă.''''- Cu aceşti gogoşari ce o să pregătiţi?- O să facem pentru iarnă, iată am mai luat.- Ce aţi mai luat?- Chiperi.''Gospodinele au făcut rând şi la tejghelele cu borcane.''- Facem conserve pentru iarnă. Ghiveci, vânătă, gogoşari.- Câte borcane aţi cumpărat?- Până când 20.''''- Ce faceţi cu aceste capace?- La borcane, ele ruginesc în fiecare an şi le înnoim ca conservele să se primească bune.''Şi la piaţa agricolă din Capitală fructele pentru gem şi compot sunt vândute ca pâinea caldă.''Se vând coarnele, face lumea compot, dulceaţă. ''''- Pentru gem, pentru conserve, compot.- Deci prunele se vând?- Se vând.''Un kilogram de vânătă în pieţe se vinde cu 5 lei, roşiile costă 8 lei, iar ardeii pot fi cumpăraţi cu 10 lei kilogramul.