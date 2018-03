LEGUME PROASTE-N SUPERMARKET! Companiile de retail au fost luate la rost de ANSA

foto: publika.md

Administratorii reţelelor de supermarketuri au fost luaţi la rost de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Asta după ce, săptămâna trecută, inspectorii ANSA au depistat încălcări grave la secţiile de fructe şi legume. Ei s-au ales cu amenzi şi au fost obligaţi să retragă produsele stricate din vânzare.



"Lipsea producătorul, importatorul, natura produsului, ţara de origine. Morcovul, sfecla, plasate spre comercializare cu noroi. Patru indicatoare de preţ şi toate produsele puse unul peste altul. Uitaţi-vă în ce stare se vând merele", a spus Radu Musteaţă, şef al Direcţiei Supravegherea Unităţilor de Producere.



Mai mult, directorul ANSA susţine că aproape jumătate din fructele şi legumele comercializate în magazine sunt de import, în timp ce producătorii autohtoni sunt nevoiţi să-şi caute pieţe de desfacere peste hotare.



"Noi având piersici în raionul Ştefan Vodă care uneori rămân în livezi neconsumate, noi nu le găsim în reţelele comerciale. Eu nu am văzut în reţele să fie cireşe împachetate, am exportat 1500 tone de căpșune şi nu prea am văzut căpșune din Moldova la sezon. Vine morcovul din Belarusia, cu regret, pentru că nimeni nu-l contractează", a spus Gheorghe Gaberi, director ANSA.



Responsabilii companiilor de retail spun că de vină sunt producătorii locali.



" Producătorii autohtoni nu au calitate şi linii de sortare şi ambalare, de spălare şi uscare a legumelor locale", a spus Sergiu Botnaru, reprezentant al reţelelor de supermarket.



"Produsele de import după calitate sunt mai bune. Anul trecut am adus nişte mere din Polonia după calitate erau cu mult mai bune", a spus Angela Stolnicov, reprezentan al reţelelor de supermarket.



Reprezentanţii Asociaţiei "Moldova Fruct" îi contrazic însă. Potrivit lor, fermierii moldoveni exportă anual până la 180 de mii tone de mere de calitate superioară. O soluţie ar fi ca reprezentanţii companiilor de retail să încheie contracte de lungă durată cu producătorii.



"Crede-ţi că nouă ne este comod să vedem la televizor când arată Premierul uite cu ce mere hrăniţi voi copiii. Cine din producătorii noştri care au astăzi 2 mii, 2,5, mi tone sau 5 mii tone de mere în frigider, are vreo contract cu vreo reţea de magazine, vă garantez, la noi din asociaţie, nimeni", a spus Vitalie Gorincioi, preşedinte al Asociaţiei "Moldova Fruct".



În urma verificărilor efectuate de ANSA au fost aplicate amenzi de până la 12 mii de lei şi au fost nimicite două tone de fructe şi legume neconforme.



În 2017, Republica Moldova a exportat produse agroalimentare în valoare de peste un miliard de dolari.