Legitimitatea deciziilor CSM în actuala formulă, pusă la îndoială. Ce spune preşedintele interimar al Asociaţiei Judecătorilor

Ion Chirtoaca, președinte interimar al Asociației Judecătorilor din Moldova nu împărtășește optimismul președintelui Maia Sandu privind legitimitatea și funcționalitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Chirtoaca face referire la o Hotărâre a Curții Constituționale din 7 aprilie 2022, care menționează că până la formarea deplină, CSM nu poate adopta hotărâri privind numirea, transferul, detașarea, promovarea sau aplicarea de sancțiuni față de judecători.

”Întrunirea legală a noii componențe a CSM va avea loc doar atunci când se vor alege 6 membri de către Adunarea Generală a Judecătorilor și numirea a 6 membri laici de către Parlament. Astfel, în Hotărârea Curții Constituționale la care am făcut trimitere se precizează că până la întrunirea noii componente a CSM se vor aplica prevederile Codului administrativ”, menționează Ion Chirtoaca.

Tot cu referire la Codul Administrativ, articolul 133 prevede clar ca cvorumul este de jumate plus unul din membrii săi, iar pentru adoptarea hotărârii este necesar de o majoritate simplă. Or, Curtea Constituțională a reglementat lucrurile, pornind de la faptul ca în CSM activau 7 membri, 6 judecători și 1 profesor, adică exista un cvorum de 50 plus unul.

”În concluzie CSM nu este funcțional, deoarece nu are un cvorum de 50 plus unul, adică 7 membri. O altă logică a lucrurilor este în afara spiritului și loialității constituționale, transformând CSM în organ exclusiv politic. Societatea civilă din CSM are rolul de contrapondere, de excludere a corportivizmului judiciar, dar nu invers”, a mai conchis președintele interimar al Asociației Judecătorilor din Moldova.