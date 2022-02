Legendarul tenisman Juan Martin del Potro a jucat ultimul său meci din carieră. Argentinianul și-a anunțat retragerea

Legendarul tenisman argentinian, Juan Martin del Potro a jucat ultimul său meci din carieră. El și-a anunțat retragerea la 33 de ani după partida cu compatriotul său Federico Delbonis din cadrul primului tur al turneului ATP de la Buenos Aires.



Del Potro a disputat astfel primul său meci oficial după o pauză de aproape trei ani, dar totodată și ultimul. Supranumit "Turnul din Tandil", tenismanul a a anunțat că a fost ultima partidă din carieră. Cu tribunele pline, în uralele spectatorilor, Sud-americanul și-a luat rămas bun de la tenis în lacrimi.

„Este un moment care nu am vrut să vină niciodată. De ce? Pentru că nu a fost ceea ce mi-am dorit. În ultima lună am avut doar ocazia de a lua o decizie.”



Argentinianul a făcut un gest simbolic după meci și și-a agățat bandana de fileu, iar suporterii i-au scandat numele.



Cariera lui Del Potro a atins apogeul în 2009, atunci când a câștigat titlul la US Open. El mai are 22 de titluri cucerite, iar cel mai recent la Indian Wells în 2018.



Del Potro mai are în palmares și două medalii olimpice : bronz la în 2012 la Londra și argint în 2016 la Rio de Janeiro. Argentinianul a ajuns și până pe locul trei în clasamentul ATP.