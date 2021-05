Legendarul baschetbalist Kobe Bryant a fost inclus în Hall of Fame. Văduva sportivului, Vanessa, a ținut un discurs emoționant

Legendarul baschetbalist Kobe Bryant a fost inclus oficial în Hall of Fame. La ceremonia specială, văduva sportivului, Vanessa, a ieșit pe scenă fiind însoțită de marele Michael Jordan și a ținut un discurs emoționant."Mi-aș dori ca soțul meu să fie aici pentru a accepta acest premiu incredibil. El și Gigi meritau să fie aici, la acest eveniment. Gigi ar fi foarte mândră să-l vadă pe tatăl ei inclus în Hall of Fame-ul baschetului. Ai reușit! Acum ești în Hall of Fame. Ești un adevărat campion. Nu ești doar un MVP, ești unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Sunt atât de mândră de tine. Te iubesc pentru totdeauna, Kobe Bean Bryant."Kobe Bryant a jucat 20 de ani în NBA și doar pentru Los Angeles Lakers. A cucerit de 5 ori titlul de campion, a fost de două ori cel mai bun jucător al finalei și o dată MVP-ul sezonului. De asemenea, a jucat de 18 ori în NBA All-Star.Bryant, fiica acestuia de 13 ani, Gianna și alte 7 persoane, și-au pierdut viața pe 26 ianuarie 2020, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în localitatea Calabasas din statul California.În afară de Kobe Bryant, în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, clasa 2020, au fost incluși încă 8 jucători, printre care Tim Duncan și Kevin Garnett.