Legendarul artist rock, Eric Clapton, împlinește astăzi 75 de ani. Cel mai probabil, anul acesta artistul britanic își va sărbători aniversarea în carantină și va accepta felicitări doar la telefon sau prin videoconferințe.

Eric Clapton s-a îndrăgostit de chitară încă din perioada adolescenței. În 1963, s-a alăturat formației The Yardbirds, numele său fiind cunoscut drept unul dintre cei mai tineri chitariști din acele timpuri. I-a avut ca reper pe artiștii de blues precum Muddy Waters și B.B King, care au avut doar cuvinte de laudă la adresa muzicianului britanic.



”Este numărul unu. Nimeni nu poate să cânte așa cum o face el. E cel mai bun. Cred că Carly Simon a spus-o mai bine decât oricine „Nimeni nu o face mai bine”.



Clapton și-a început cariera solo abia în anii 70. Hiturile care au făcut istorie sunt "Layla", "After Midnight" și "Tears in Heaven". De-a lungul carierei sale a vândut peste 100 de milioane de albume și a câștigat numeroase premii, inclusiv 18 Grammy. A fost căsătorit cu modelul Patti Boyd, cu care a avut un băiat. Acesta a murit însă într-un tragic accident, la vârsta de patru ani. După divorț, s-a recăsătorit apoi cu o americancă. Împreună au trei fete.