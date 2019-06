Legendara trupă rock BI-2 a revenit în Moldova. În premieră, aceasta a fost acompaniată de o orchestră simfonică din ţara noastră

Legendara trupă rock "BI-2" a revenit în Moldova. În premieră, formația rusă a fost acompaniată de o orchestră simfonică de la noi. Spectacolul a avut loc, aseară, pe scena Palatului Național "Nicolae Sulac". Programul concertului, în acest an, a adunat și public de peste hotarele țării, iar sala a fost arhiplină.



"Când am aflat că în Chișinău se organizează un astfel de concert, nici nu am stat pe gânduri, cu două luni înainte am cumpărat bilete. Suntem în zona fanilor, va fi super, cu multă adrenalină. Moldova vă iubim! BI-2 sunt cei mai buni", a menţionat un spectator.



"Venim deja al patrulea an consecutiv din Odesa. BI-2 este muncă, inspirație și în general sensul vieții", a spus o fană.



În acest an, artiștii au prezentat, împreună cu interpreta Tina Kuznețova noul său albumu "Orizontul Evenimentelor". Ulterior, spectatorii s-au delectat cu hiturile îndrăgite.



Cei prezenți spun că au rămas impresionați de concert:



"A fost un concert excepțional. Băieții au fost nemaipomeniți, au cântat din suflet. Am primit o plăcere enormă".



"Nu am observat cum au trecut două ore, sunt fantastici".



"Am venit la concert spontan, pentru că mi-a propus cineva un bilet. Eu ascultam versurile și sensul lor care mi-a atins sufletul. Încă meditez".



Potrivit organizatorilor datorită conlucrării cu orchestra simfonică, evenimentul a fost unul inedit.



"Orchestra a făcut repetiții timp de trei zile și toți au rămas mulțumiți. Cu trupa doar astăzi au repetat, iar în celelalte două zile au lucrat cu dirijorul acesteia. Eu le mulțumesc băieților pentru ambiția lor și că au prins ritmul", a declarat Artur Suhih, organizator.



Formația BI-2 a fost fondată în anul 1988 şi este una dintre cele mai de succes formaţii rock din Rusia.