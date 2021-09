Legendara trupă ABBA a revenit în industria muzicală după o pauză de 40 de ani. Aceasta a intrat în TOP 10 cele mai ascultate melodii în Marea Britanie

Pe YouTube, videoclipul primei melodii, ”I Still Have Faith In You”, a adunat peste 14 milioane de vizionări. La rândul său, celălalt cântec, ”Don't Shut Me Down”, a fost cea mai descărcată piesă în Marea Britanie săptămâna trecută. Ambele cântece au fost difuzate în streaming de peste 500 de mii de ori până în prezent. Este pentru prima dată după patru decenii când o piesă a trupei suedeze se află în topurile din Marea Britanie. Ultimul cântec marca ABBA care a reușit această performanță este ”One Of Us”, lansat în decembrie 1981.ABBA va lansa un nou album în noiembrie și va avea un concert anul viitor, la Londra. Va fi, însă, un concert special, pentru că cei patru membri ai formației vor fi înlocuiți de hologramele lor. ABBA a ajuns în repetate rânduri pe prima poziţie în topurile din întreaga lume. Formaţia s-a făcut remarcată prin câştigarea concursului Eurovision, cu piesa ”Waterloo”, în 1974. Au urmat hituri care i-a adus faima mondială, precum ”Money, Money, Money”, ”The Winner Takes It All” sau ”Dancing Queen”.