Legendara cântăreaţă şi actriţă britanică Marianne Faithfull, spitalizată cu COVID-19

"Managerul lui Faithfull (...) a confirmat că Marianne primeşte îngrijiri pentru COVID-19 într-un spital din Londra", a postat pe Twitter Republic Media, agenţia specializată în industria muzicală."Ea se află în stare stabilă şi reacţionează bine la tratament. Îi urăm o recuperare completă şi rapidă", precizează agenţia.Artista americană Penny Arcade, prietenă a cântăreţei britanice în vârstă de 73 de ani, a scris pe contul său de Facebook că Marianne Faithfull a fost spitalizată marţi, după apariţia primelor simptome de tuse."A depăşit şi a supravieţuit atâtor lucruri din viaţa sa - inclusiv celei de a fi Marianne Faithfull - să fie luată de un virus ar fi o mare tragedie" a scris artista americană, al cărei nume real este Susana Ventura.Marianne Faithfull este o cântăreaţă emblematică a generaţiei Sixties şi a devenit populară încă de la vârsta de 17 ani, graţie cântecului "As Tears Go By", compus pentru ea de Mick Jagger şi Keith Richards de la Rolling Stones.Pe lângă cariera de cântăreaţă, ea a fost şi actriţă de teatru şi de televiziune unde a profesat timp de cinci decenii.În ultimii ani, Marianne Faithfull s-a luptat cu mai multe afecţiuni, precum hepatita C şi cancerul de sân, iar în perioada 1970 - 1980 cu dependenţa de droguri, inclusiv heroină.