Legenda vie a Marii Britanii, la 92 de ani. 16 lucruri surprinzătoare despre Regina Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este o legendă vie nu numai în Anglia, ci și în restul lumii. Suverana, care a împlinit 92 de ani, este oficial monarhul cu cea mai lungă domnie, dar există și alte lucruri surprinzătoare în legătură cu Regina Angliei.

Nu are nevoie de pașaport pentru a călători. Întrucât toate pașapoarte britanice sunt tehnic emise în numele reginei, majestatea sa nu are nevoie de un pașaport propriu.

Știe cum să folosească o armă

Această fotografie a fost făcută în timpul vizitei efectuate de către Regină la Centrul Național de Tir Surrey. Regina pur și simplu nu s-a putut abține să nu tragă atunci când a văzut această pușcă L85.

A fost pe front în timpul celui de-al doilea Război Mondial. egina Angliei este singurul șef de stat care a fost pe front în timpul celui de-al doilea Război Mondial și este singura femeie din monarhia britanică care a făcut acest lucru. Regina s-a înrolat în Serviciul Teritorial Auxiliar de Femei la vârsta de 18 ani și a învățat astfel să conducă un camion militar, timp în care ea a învățat câteva lucruri importante despre mecanica auto, ceea ce ne conduce la următorul lucru surprinzător despre Regina Angliei.

Regina este mecanic auto calificat

Regina, care la vremea aceea era prințesă, nu doar a condus camioane în timpul celui de-al doilea Război Mondial, ci a și învățat cum să le repare singură.

Are două zile de naștere

Regina nu s-a născut de două ori, ci doar își sărbătorește ziua de naștere de două ori pe an, nu doar o dată ca noi, muritorii de rând. Deși Regina Angliei s-a născut pe 21 aprilie, ziua ei oficială este se sărbătorește la începutul lunii iunie, într-o sâmbătă, ocazie cu care are loc parada Trooping the Colours.

Regina trimitea mail-uri dinainte ca Internetul să fie în vogă

Regina a trimis primul său e-mail în 1976, dintr-o bază militară. Ea a devenit astfel primul monarh din lume care a utilizat corespondența electronică.

De-a lungul timpului a vizitat Canada de 22 de ori, Australia – de 18 ori, Noua Zeelandă – de 10 ori şi Jamaica – de şase ori. De asemenea, este primul monarh britanic care a vizitat China.

Nu e străină termenului de ”photobomb”

În timpul jocurilor Commonwealth din 2014, jucătoarea australiană de hochei Jaydee Taylor a postat pe Twitter unul dintre cele mai epice selfie-uri făcut vreodată, întrucât Regina s-a băgat și ea în cadru, scrie tabu.ro.

A jucat alături de James Bond

Clipul a fost filmat ca parte a ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din Londra, 2012.

Celebritățile se înghesuie ca să o cunoască

Modele, actori de top, artiști și chiar și membrii One Direction, Regina i-a cunoscut pe toți. Și toți au venit la ea!

Este primul șef de stat care a deschis 2 Jocuri Olimpice în două state diferite: Montreal 1976 și Londra 2012.

Vorbește fluent franceza. Îi e utilă în vizitele oficiale și nu are nevoie de translator.

În timpul domniei sale, SUA a avut 13 președinți, iar Vaticanul 7 papi. În 1952, când Regina a urcat pe tron, Harry Truman deținea președinția SUA, iar Suveran Pontif era Papa Pius al XII-lea.

Regina a avut peste 30 de câini din rasa Corgi cât timp a domnit. Ultimul corgi a murit zilele trecute, la vârsta de 15 ani.

Este primul membru al familiei regale care a fost răsplătit cu un disc de aur din partea industriei muzicale, după ce a vândut 10.000 de copii ale discului „Party at the Palace”.

Este preşedintele a peste 600 de organizaţii caritabile.