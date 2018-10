LEGENDA CONTINUĂ LA AC MILAN. Gattuso, unul dintre cei mai mari jucători ai lui Milan

Războinic, nemilos, intrasigent. Acestea sunt calităţile care l-au transformat pe Gennaro Gattuso dintr-un simplu fotbalist într-o legendă a lui AC Milan. Supranumit "Rino", deoarece are caracterul unui rinocer, fostul jucător nu a fost înzestrat cu o tehnică de invidiat, însă a fost omul care îşi împingea echipa de la spate şi avea nevoie doar de câteva clipe pentru a sări la gâtul adversarilor atunci când aceştia depăşeau limita.

"Mă aflu aici ca într-o familie, deoarece eu provin dintr-o familie ai cărei membri sunt fani AC Milan. Dintotdeauna am susţinut acest club. Pentru mine un vis a devenit realitate când am îmbrăcat tricoul echipei, am jucat şi am cucerit trofee cu AC Milan", a spus Gennaro Gattuso, antrenor AC Milan.



"Eram genul de jucător care îşi cunoştea limitele. La antrenamente munceam mai mult decât ceilalţi, deoarece nu eram prea înzestrat din punct de vedere tehnic. Din acest motiv ştiam că pe umerii mei se prăbuşea toată "munca murdară". Trebuia să suplinesc acele goluri lăsate de coechipieri. Trebuia să-mi urmăresc adversarii şi să recuperez cât mai multe mingi. Ştiam exact ce am de făcut", a spus Gennaro Gattuso, antrenor AC Milan.



În calitate de jucător, Gennaro Gattuso a cucerit 10 trofee cu AC Milan, printre care Liga Campionilor în 2003 şi 2007, iar din 2013 a devenit antrenor. El a pregătit formaţile FC Sion, Palermo, OFI Creta şi Pisa, iar după ce a antrenat echipa de juniori a rossonerilor, anul trecut, pe 27 noiembrie, a fost promovat la echipa de seniori şi are acum, probabil, cea mai mare provocare a carierei.

Gattuso vrea să o aducă într-o nouă eră pe AC Milan prin intermediul Ligii Europei. După o primă victorie mai puţin convingătoare în prima etapă, scor 1-0, pe terenului lui Dudelange, mâine, echipa din Italia va întâlni pe teren propriu pe Olympiacos Pireu.



"Obiectivul principal este a de a progresa şi de a obţine rezultate mai bune decât în sezonul trecut. Cred că am o echipă competitivă, una cu jucători tineri. Inevitabil, evoluţia într-un turneu atât de important va accelera procesul de îmbunătăţire a echipei", a spus Gennaro Gattuso, antrenor AC Milan.



Disputa dintre AC Milan şi Olympiacos Pireu va începe de la ora 19:55 şi va fi în direct la CANAL 3. Tot mâine şi tot la CANAL 3, dar de la ora 22:00, va fi difuzată partida Spartak Moscova - Villareal.