Legea privind recalcularea pensiilor a intrat în vigoare. Beneficiari sunt cei care s-au pensionat până în 1999

Din 1 ianuarie, pensiile s-au dublat pentru 2500 de vârstnici. Majorările îi vizează pe cei care s-au pensionat până în 1999, dar au muncit cel puţin încă 15 ani.



Elena Dumitraș, fostă profesoară de istorie din satul Corbu, raionul Donduşeni, a ieşit la pensie încă în 1994. Doar că s-a ataşat atât de mult de copii, încât a stat la şcoală încă 23 de ani.



"În total, am activat 56 de ani, fără nicio zi de întrerupere. Profesia de pedagog pentru mine a fost unică şi dacă acum la 80 de ani mă voi întreba cine aş vrea să mai fiu: vreau să fiu om, dar tot pedagog", a spus pensionara Elena Dumitraș.



A educat generaţii întregi. Printre discipolii săi se numără atât adolescenţi, cât şi pensionari. Din prima promoţie a pedagogului face parte şi Ecaterina Bisericanu, care i-a călcat pe urme, fiind profesoară în aceeaşi şcoală.



"O ţin minte tânără, cu multă energie, un om foarte bun. Chiar şi profesie de pedagog am ales-o datorită la o aşa de profesor ca dânsa", a spus fosta elevă, Ecaterina Bisericanu.



Ulterior, Elena Dumitraş a devenit directoarea gimnaziului.



"Ea ca directorul a fost exemplară. Doamna Elena a apreciat şi pe noi la fel, cum noi lucram, aşa şi se adresa la noi, aşa şi avea merite", a spus profesorul de educaţie fizică, Anatolie Cordolean.



Cu un stagiu total de muncă de 56 de ani, Elena Dumitraş are o pensie de nici 1800 de lei. După recalculare însă, femeia va primi de aproape două ori mai mulţi bani.



"Am fost mulţumiţi cu ceea ce am fost. Ce să facem? Am plătit în fondul social, am plătit impozitul de venit. Nu am de cumpărat haine, nu am să fac avuţie, dar e greu să imparţi, chiar şi la ţară. Mulţumim statului, mulţumim celor şi-au dat seamă ca şi noi suntem pe lume şi merităm aceasta posibilitate", a spus pensionara Elena Dumitraș.



Pentru a beneficia de măriri, solicitanţii trebuie să prezinte o cerere, buletinul de identitate şi carnetul de muncă la oficiile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Pensiile celor care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani vor fi revizuite în următorul an.

În cazul beneficiarilor de pensii stabilite după 1999 recalcularea se va face din 2021, eșalonat, în funcţie de durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.