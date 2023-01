Legea privind ramburasarea TVA pentru agricultori, NEFUNCŢIONALĂ. Ce asigurări au dat autorităţile

Mai mulţi agricultori se plâng că noua lege privind rambursarea TVA pentru acoperirea datoriilor acumulate la mai multe tipuri de impozite și taxe de stat este una nefuncţională. Chiar dacă mecanismul a intrat în vigoare la sfârşitul lunii decembrie, de la începutul acestui an de pe conturile mai multor fermieri au fost sustraşi bani pentru plata impozitelor. Potrivit lor, problema ar fi lipsa unui regulament care să pună în aplicare noua lege. Subiectul a fost discutat în cadrul unei şedinţe de lucru la care au participat şefii comisiilor parlamentare de profil şi membrii Asociaţiei "Forţa Fermierilor". Reprezentanţii autorităţilor dau asigurări că problema va fi soluţionată în scurt timp.

Agricultorul Eugeniu Gogu din raionul Sîngerei gestionează 670 de hectare şi are în subordinea sa 25 de angajaţi. Bărbatul este unul dintre fermierii de pe conturile cărora au fost decontaţi bani pentru impozite, fără ca pentru asta să fie rambursată TVA, aşa cum prevede noua lege.

"Banii din cont se iau pentru impozite, ceea ce spune că legea încă nu funcţionează. Reprezentanţii Inspectoratului Fiscal din teritoriu dau vina pe inexistenţa unui regulament. Când ai nişte intrări, sume financiare în cont, prognozez, faci o prognoză sau la leafă, sau la impozite, sau la anumiţi distribuitori. Dacă vii cu decuseară cu o prognoză şi dimineaţa când te trezeşti deja că nu mai sunt bani, sunt luaţi din casă de Inspectoratul Fiscal, iesă că prognoza ta e zero", susţine agricultorul din raionul Sîngerei.

Iar Nicolae Sprîncean din raionul Criuleni este proprietarul unei companii care prelucrează 1400 de hectare de terenuri. Bărbatul spune că deocamdată doar a fost preîntâmpinat că îi vor extrage banii de pe conturi.

"Da, am fost sunaţi, am fost rugaţi de a achita impozitele, am răspuns că aşteptăm şi am fost auziţi, dar suntem unicii din "Forţa Fermierilor", cu care astăzi ne-am întâlnit şi care având bani pe cont nu am fost puşi la INCASO. Cred că nu ştie stânga ce face dreapta", a aformat Nicolae Sprîncean, agricultor, raionul Criuleni.

În urma discuţiilor în cadrul şedinţei de la Parlament, agricultorii au fost anunţaţi că problema va dispărea în scurt timp.

"Întâlnirea a fost una aprinsă, cu multe nemulţumiri şi revoltări din partea agricultorilor, care tot nu înţeleg de ce în primul rând mecanismul nu este funcţional. Din păcate, pentru că nu a fost aplicat mecanismul, agricultorii au rămas fără bani şi unii dintre ei au fost lipsiţi de ultimele mijloace financiare. Suntem într-o situaţie bizară, după mine",a declarat directorul executiv al Asociaţiei "Forţa Fermierilor", Alexandr Slusari.

"Eu chiar astăzi am discutat cu Ministerul şi mi s-a spus că a fost semnat ordinul. A fost semnat ordinul, urmează în cel mai scurt timp să fie pus în aplicare, şi agricultorii vor putea beneficia, să solicite rambursarea TVA. - Sunt nişte cazuri în care banii au fost deja reţinuţi de FISC. - Atunci să depună o solicitare şi eventual o să primească banii", a spus, de cealaltă parte, vicepreşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe, Radu Marian.



Amintim, în data de 8 decembrie 2022, Parlamentul a aprobat, în a doua lectură, programul de rambursare a Taxei pe Valoare Adăugată pentru agricultori. Returnarea TVA se va efectua pentru perioadele aprilie 2022-iunie 2023 inclusiv. Eligibili sunt cei care au suportat pierderi de peste 50%, pe o suprafaţă de minim 50% din totalul terenurilor. Autorităţile estimează că aproximativ 200 de milioane de lei urmează să ajungă în conturile agenţilor economici din sectorul agrar.