Legea-i lege, dar nu pentru toţi. Restricțiile impuse pe timp de pandemie sunt ignorate de unele restaurante din Capitală, care organizează petreceri de Revelion, chiar dacă astfel de evenimente sunt interzise de Primăria Capitalei. În pofida creșterii numărului îmbolnăvirilor de COVID-19, petrecerile se vor desfăşura şi după ora 22:00. Unele restaurante vor avea chiar şi DJ, şi colindători, iar altele vor organiza concerte cu interpreţi străini.



Reporterii postului nostru de televiziune au sunat la mai multe restaurante din Chişinău şi s-au prezentat drept clienţi dornici de a sărbători Revelionul. Un restaurant din oraşul Codru, municipiul Chişinău, ne-a anunţat că ne poate organiza o petrecere privată în noaptea dintre ani.



"Dacă sunt mai multe persoane, un grup de oameni care vă ştiţi, atunci facem, până la 20-25 de persoane. Cu 100 de euro mă descurc şi cu meniul şi cu tot. Nu e o anumită oră la noi, pe telefon nu mai pot să discut despre toate cu dvs."



De la alt restaurant, care are şi locuri de cazare, ni s-a spus la telefon că nu se organizează un banchet comun, iar masa de sărbătoare ar urma să fie servită în camerele celor cazaţi.



"Nu avem locuri, doar o cameră de cazare a rămas. Puteţi servi cina în odaie."



Alt restaurant va organiza un concert cu participarea unor interpreţi ruşi şi promit că evenimentul va respecta regulile sanitare.



"La noi doar cu rezervări şi masa costă de om 300 de euro. De la ora 18:00 până la ora 22:00. - Excepţie nu faceţi? - Nu, nu."



Oamenii legii anunţă că vor verifica fiecare local după ora 22:00 în noaptea dintre ani, iar cei care vor încălca legea se vor alege cu amenzi: până la cinci mii de lei pentru persoane fizice şi până la 35 de mii pentru cele juridice.



"De la 22:00 până la 07:00 au interdicţia de a lucra, noi am făcut controale săptămâna trecută şi am depistat localuri şi cluburi care încalcă legea şi vom efectua controale de toate sărbătorile de iarnă, Revelion, Crăciun stil nou, Crăciun stil vechi", a declarat şeful secţiei prevenire delicventă a INSP, Daniel Mazepa.



Potrivit Ministerului Sănătăţii, peste 57 de mii de locuitori ai Capitalei s-au îmbolnăvit de COVID-19, aproape jumătate din numărul total de cazuri înregistrate în ţară.