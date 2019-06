LEGEA-I LEGE, DAR NU "ACUM". Unii deputaţi nu cunosc procedurile legislative

La nici patru luni de la validarea mandatelor de deputat, unii aleşi ai poporului nu cunosc Regulamentul Parlamentului, în special procedurile de examinare a proiectelor de legi, pe care le-ar schimba după bunul plac. Unii deputaţi ai blocului "ACUM" au aflat abia astăzi în ce constă activitatea în comisiile permanente ale legislativului.

În cadrul dezbaterilor din Comisia Protecţie Socială a Parlamentului, consultanții au fost nevoiţi să intervină pentru a le explica deputaţilor PAS şi PPDA de ce sunt necesare avizele comisiilor. Potrivit articolului 27 din Regulamentul Parlamentului, comisiile permanente emit avize consultative în vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei. Procedura este însă necunoscută pentru deputatul PAS, Dan Perciun.

În timpul examinării avizului asupra proiectului de lege privind simplificarea procedurii de demitere a preşedintelui Consiliului de supraveghere al BNM, Perciun a rămas surprins când a aflat că membrii Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie trebuie să avizeze un proiect ce ţine de domeniul economic.



"- De ce ne pronunţăm pe marginea alegerii guvernatorului Băncii Naţionale, pentru mine asta nu e clar?

- Avizarea proiectelor de lege de către comisiile permanente face parte din procedura legislativă, acest lucru este prevăzut în Regulamentul Parlamentului.

- Trebuie ca aceste comisii să se pronunţe în domeniile lor de competenţă şi interes, dar nu pe toate proiectele."



Chiar dacă i s-a oferit o explicaţie, deputatul a insistat cu întrebările. Prin urmare, alţi funcţionari ai comisiei, precum şi vicepreşedintele acesteia, socialistul Vladimir Odnostalco, au fost nevoiţi să-l ajute să înţeleagă cum se lucrează în Parlament.



"- Înțeleg că regulamentul prevede, dar de ce prevede?

- Toate proiectele care vin, mai întâi se examinează în comisii, este un prilej pentru toți deputații pentru a face cunoștință cu proiectul, înainte de a fi discutat în plen.

- Comisia noastră are tangențe cu alte domenii, în care suntem obligați să ne consultăm.

- Cumva integrăm componenta socială în proiecte care nu neapărat sunt din domeniul social."



Astea nu au fost singurele gafe. Deputaţii Alianţei Kozak ACUM - PSRM şi-au permis să încalce legea. Mai exact, aceştia au avizat pozitiv proiectul de lege privind modificarea Codului Electoral, astfel încât membrii CEC să fie demişi direct de Parlament, fără o decizie a Curţii Supreme de Justiţie, aşa cum era până acum. Asta deşi documentul a fost votat, acum câteva zile, în două lecturi de Parlament. Potrivit Regulamentului Parlamentului, toate inițiativele legislative pot fi supuse votului doar după obţinerea avizelor din partea comisiilor parlamentare.



"Nu mai are nicio relevanță acum, proiectul a fost votat în două lecturi, asta e nonsens.

- Nu am putut să ne convocăm până acum.

- În orice caz, după procedură, trebuie să dăm aviz..."