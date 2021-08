Lege adoptată! Procurorul general va putea fi sancționat sau chiar demis

"Am propus să fie exclus aliniatul 15 din proiect care prevede următoarele: se întroduc cuvintele "funcţie de procuror general" se introduc cuvintele "sau a suspendării din funcţie în legătură cu pornirea urmării penale în privinţa acestuia." (GROSU) - Cine este pentru, vă rog, să votaţi. 20 de voturi... Merci", a spus Vasile Bolea."- De asemenea, la articolul I, la punctul doi, completarea la articolul 18, aliniat patru, am propus să se excludă. Cine este pentru, vă rog, să votaţi. 20 de voturi. Merci. Domnule, Bolea...", a precizat deputtaul BECS."Actualmente, se propune că aceasta evaluare să facă la cel puţin trei din 15 membri ai CSP şi să fie făcută anual. Ori, noi dacă în fiecare să supunem acestui test pe procurorul general, eu nu cred că marea activitate el nu va face", a declarat Vasile Bolea."În primul rând, nu este vorba despre evaluarea anuală, este vorba de o evaluare anuală care nu poate avea loc mai des decât o dată în an. Diferenţa de principiu", a spus Sergiu Litvinenco."Credeţi-ne, noi nu suntem satisfăcuţi cu lucrul Procuraturii Generale şi activităţii Procurorului General, totodată, având în vedere că suntem în conflict de interese, noi nu vom vota acest proiect", a subliniat Marina tauber, deputat Partidului "ŞOR".Proiectul mai prevede și modificarea componenţei Consiliului Superior al Procurorilor, din care au fost excluşi procurorul general, Avocatul Poporului şi reprezentantul Baroului de avocaţi din Chişinău. Proiectul PAS a fost votat în prima lectură în data de 13 august. Iniţiativa a stârnit critici din partea opoziţiei, care spune că va duce la o subordonare a Justiţiei, iar procurorul general va fi unul de buzunar.