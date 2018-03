LECTURĂ PENTRU PRIMĂVARĂ. A fost lansat programul Chișinăul citește

FOTO: radio Chișinău

Locuitorii Capitalei sunt provocați să descopere trei cărţi semnate de scriitori autohtoni. În cadrul programului "Chişinăul citeşte", Mircea și Jana Grecu le propun copiilor titlul "În ospeție la ursulețul Marmi". Acesta include cinci povestiri menite să combată dependența de vicii.



"Consider că este inutil să prevenim la 14, 15 ani consumul de droguri, când unii copii și adolescenți au și consumat astfel de substanțe nocive. De aceea, am găsit un altfel de limbaj, o altfel de metodă și anume: trebuie să intervenim la vârsta preșcolară și școlară mică", a spus coautorul cărții "În ospeție la ursulețul Marmi", Mircea Grecu.



Adolescenții trebuie să lectureze "Universuri paralele" de Marcel Gherman. Volumul prezintă trei lucrări: două romane SF și o culegere de povestiri.



"Am încercat să integrez diverse subgenuri ale literaturii SF și fantasy. Romanul multivers își are acțiunea în câteva universuri paralele și fiecare povestire particează diverse subgenuri ale literaturii SF", a spus autorul cărții "Universuri paralele", Marcel Gherman.



Al treilea volum, "Cenușă rece", semnat de Mihaela Perciun vorbeşte despre o poveste de dragoste dificilă.



"Sunt relații umane, interumane și toate problemele cotidiene care sunt la noi în momentul actual, și acest centenar care e marcat prin câteva detalii în carte, și emigrația care are loc", a spus autorul romanului "Cenușă rece", Mihaela Perciun.



Cu scopul de a promova lectura în rândul adolscenţilor, o librărie din Capitală a vândut cărți la jumătate de preț.



"Mă interesează anumite cărți. La drept vorbind, sunt cam scumpe și dacă găsesc ce-mi trebuie, aș procura. "



"Am o comandă de la fiica mea care are doi copii, de patru și de doi anișori, și lor le place foarte, foarte mult să citească. Mi-a dat comandă să iau anume scriitorii noștri. "



Programul "Chișinăul citește" a ajuns la a 15-a ediție.