LECŢII PENTRU VIITORII PĂRINŢI. La Criuleni a fost deschisă prima şcoală pre şi postnatală

foto: antena3.ro

Prima școală pre și postnatală din maternităţi a fost deschisă la spitalul din Criuleni. Acum, viitorii părinți din raioanele Criuleni și Dubăsari vor beneficia de asistență din partea ginecologilor, psihologilor și pediatrilor. Gravidele vor fi informate despre schimbările din propriul organism atât din timpul sarcinii, dar și de după naştere.



Mariana Lungu are 26 de ani și este la a doua sarcină. Femeia este în așteptarea unei fetițe. Tânăra spune că la prima naştere avea foarte multe întrebări referitoare la starea ei și la felul în care trebuie să se comporte în timpul sarcinii. Acum, însă, datorită specialiștilor, gravidei îi va fi mai uşor.



"Îmi pare rău că la prima n-a fost, chiar dacă-s la a doua naștere informația este oricum actuală. Suntem dornici de informație cât mai multă", a spus Mariana Lungu, gravidă.



Și Zinaida Cemag a venit la prima lecție pentru viitoarele mămici. Femeia spune că a reușit să cunoască lucruri noi chiar după prima oră.



"Durerile care sunt atunci când începe nașterea, care sunt false și care sunt adevărate, cât durează ele", a spus Zinaida Cemag, viitoare mămică.



La școala pre și postnatală, viitorii părinți vor cunoaște diferențele dintre nașterea naturală și cezariană, vor afla despre alăptare și cum decurge primul an de viaţă al copilului.



"Sper și sunt sigur că numărul nașterilor va crește cu ajutorul acestui proiect. Deja se simte o solicitare a acestui proiect", a spus Nicolae Croitor, directorul spitalului raional Criuleni.



Costul proiectului este de 20 de mii de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană, în cadrul unui program implementat de PNUD.



"Nouă ne pasă de oameni, de aceea am decis să finanțăm acest proiect şi să oferim aceste servicii generațiilor următoare. Mă bucur foarte mult să văd că finanțarea oferită de UE ajunge la oamenii care au nevoie cu adevărat", a spus Marco Gemmer, reprezentant a UE în Republica Moldova.



La eveniment a fost prezent și președintele Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, Valentina Buliga. Ea a vorbit despre importanța implementării acestor proiecte în Moldova.



"Toate sunt destinate familiilor cu copii, tinerilor noștri, pentru că ne dorim că ne dorim să rămână acasă, iar cei plecați să se întoarcă acasă", a spus Valentina Buliga, președintele comisiei protecţie socială, sănătate şi familie.



Anual, la maternitatea din Criuleni nasc peste patru sute de femei. Până la sfârșitul lunii septembrie, o astfel de școală va fi deschisă și la Tiraspol.