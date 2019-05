LECŢII DE EDUCAŢIE RUTIERĂ: Zeci de copii au învăţat cum să traverseze corect strada

Zeci de copii au învăţat, astăzi, cum să traverseze corect strada şi care este semnificaţia indicatoarelor rutiere. Regulile de circulaţie au fost predate chiar de către reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Patrulare, în Grădina Publică Ştefan cel Mare, de Ziua Europei la Chişinău. Astfel, micuţii au fost informaţi despre pericolele la care se expun, în cazul în care nu respectă regulile de circulaţie.

Iar pentru ca regulile să fie pe înţelesul tuturor copiilor, poliţiştii au organizat mai multe concursuri cu cele mai principale semne ale circulaţiei rutiere.



"A fost foarte interesant, am învăţat regulile de circulaţie apoi noi am singuri am condus pe bicicletă conform regulilor."



"În linii generale eu cunosc regulile de circulaţie chiar de la 5 ani. Tata a fost cel care îmi povestea despre acestea şi mereu îmi spunea să le învăţ, respectiv eu trec strada doar la culoarea verde a semaforului."



Copii au avut ocazia să urce şi în maşinile de serviciu ale poliţiştilor şi spun că ştiu la ce sunt de folos acestea.



Părinţii susţin iniţiativa Inspectoratului Naţional de Patrulare şi spun că în aşa mod, copii învaţă mai uşor regulile de circulaţie.



"Dacă copii ştiu de mici ce este semaforul verde şi ce este semaforul roşu atunci putem să fim convinşi părinţii că copii noştri sunt în siguranţă."



"Sunt de părere că într-adevăr, copii trebuie să cunoască aceste reguli, pentru că doar aşa pot fi în siguranţă. Cu părere de rău la noi se întâmplă foarte multe incidente pe străzi şi chiar moartea copiilor de aceea aveţi grijă de copii noştri."



"Desigur este foarte importantă siguranţa deoarece foarte mulţi copii merg la şcoală şi devin de sine stătători şi este foarte important cum ştie cum să traverseze strada cum să aibă grijă de cei mai mici."



În contextul în care în ultimul timp se înregistrează tot mai multe accidente din cauza pietonilor care aleg să privească în telefon decât să traverseze în siguranţă strada, reprezentanţii INP vin cu recomandări către copii şi părinţii acestora.



"Cei care stau cu năsucul în gadget sunt oamenii care practic sunt orbi, deci nu văd ce se întâmplă în jurul lor, la fel le recomandăm atunci când au de a facere cu strada, mai mult cu traversarea părţii carosabile să scoată căştile din urechi să coboare telefonul în jos şi să traverseze în siguranţă", a spus reprezentantul Inspectoratului Naţional de Patrulare, Uliana Catan.



În primele trei luni ale anului, în ţară au avut loc 71 de accidente cu implicarea copiilor, dintre care 49 au suferit traumatisme grave, 3 au murit, iar ceilalţi s-au ales cu leziuni uşoare.