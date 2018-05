Lecţii de business pe care le putem învăţa din cel mai mare succes al Marvel, Avengers: Infinity War

Cel mai recent film al Marvel, Avengers: Infinity War este cea mai de succes peliculă a companiei. Mai mult, a bătut toate recordurile la box office, iar până acum a strâns peste 850 de milioane de dolari la nivel global de aproape patru ori mai mult decât costul de producţie. În România, filmul a avut încasări de peste 3 milioane de lei. Acest succes vine şi cu câteva învăţăminte care pot fi aplicate şi în alt domeniu de business, scrie Business Magazin.

1. Concentrează-te să creezi cel mai bun produs pe care-l poţi face

"Nu am avut niciodată intenţia să facem un univers. Noi am vrut să facem un film Iron Man foarte bun, un film Hulk foarte bun şi aşa mai departe apoi am făcut ceea ce nimeni nu făcea: să-i punem împreună într-un singur film", a delcarat Kevin Feige, preşedintele Marvel Studios. El continuă să spună că motivaţia din spatele acestei decizii a stat faptul că fanii voiau de foarte mult timp să-şi vadă eroii preferaţi pe un singur ecran.

2. Să nu-ţi fie frică să renunţi la anumite lucruri şi să o iei de la capăt

În acelaşi interviu, Feige a spus că firma a încercat să lege cât mai bine filmele unele de altele, dar dacă ceva nu mergea sau dacă se simţea forţat atunci nu a încercat să forţeze această conexiune. "Nu voiam să plantăm o sămânţă care urma să dea roade peste trei filme dacă acea sămânţă va strica filmul într-un fel"

3. Lucrează cu colaboratori în care ai încredere şi lasă-i să-ţi arate viziunea lor

Exemple în acest sens sunt ultimele două filme dinainte de Infinity War: Black Panther şi Thor: Ragnarok. Ambele filme au fost bine primite de critici şi de fani şi ambele au urmat viziunea impusă de regizori. Taika Waititi, regizorul Thor, a mers într-o direcţie amuzantă, ce a schimbat din temelii lumea serioasă a lui Thor. Pe de altă parte, Ryan Coogler, a creat un film cu super eroi care atingea teme de actualitate din SUA.

4. Să ai un simţ al istoriei şi dorinţa de a merge mai departe

Oamenii care conduc Marvel vor să înţeleagă cât mai bine ce vor fanii să vadă şi pentru asta aduc tot mai mulţi oameni în producţie pentru a stabili exact traiectoria potrivită pentru cele peste 8000 de personaje din universul Marvel.