Lecţie de omenie la Frăsineşti. Zeci de localnici s-au solidarizat pentru a construi o casă nouă pentru patru fraţi loviţi de soartă

Localnicii din Frăsineşti, raionul Ungheni, oferă o lecţie de omenie. Zeci de săteni, împreună cu primarul localităţii s-au solidarizat pentru a construi o casă nouă pentru patru fraţi loviţi de soartă. Fiecare suferă din cauza diferitor dizabilităţi, ceea ce nu le permite să aibă un loc de muncă stabil. În timp ce unii consăteni de-ai lor s-au oferit ca muncitori la ridicarea noii locuinţe, alţii i-au ajutat cu materiale de construcţie, haine, mâncare şi chiar i-au găzduit până vor putea să se mute în casă nouă, pentru că cea în care locuiesc acum riscă să se prăbuşească.

Ion, Corina, Vlad şi Afanasie au rămas fără părinţi. Mama lor a murit acum doi ani într-un accident, iar tatăl a decedat în urmă cu şapte ani din cauza unei maladii. După mai mulţi ani de necaz, iniţiativa de a le oferi o viaţă mai bună a venit din partea primarului localităţii.

"Ne-am dus la faţa locului am văzut situaţia reală, după care ne-am sesizat cu echipa de la stare de urgenţă, am luat act în urma căruia am hotărât să fie demolată casa pentru că nu avea nici un rost de a o repara", a comunicat primarul comunei Măcăreşti, Sergiu Manciu.

Primăria a asigurat o parte din materialele necesare. Umăr la umăr, bărbaţii din sat au ridicat deja pereţii casei şi au pus acoperişul.

"Foarte multă lume au sărit în ajutor. Care cu ajutorul fizic, care cu bani. Mai este mult de muncă, dar cu ajutorul oamenilor, principalul că s-au mobilizat foarte multă lume şi a înţeles că trebuie ajutaţi", a menționat primarul comunei Măcăreşti, Sergiu Manciu.

Primarul speră că, până la toamnă, locuinţa va fi gata. Iar pentru acest lucru mai sunt necesari aproximativ 40 de mii de lei. Totuşi, autorităţile îşi pun speranţele în oamenii cu inima mare, dar şi în agenţii economici din localitate.