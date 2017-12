Lecție de fotbal. Tricolorii s-au antrenat cu copiii de la Căuşeni

Componenţii echipei noastre naţionale de fotbal continuă să ofere clipe de neuitat copiilor. Ilie Ciobanu, Veaceslav Posmac şi Gheorghe Anton, de această dată, le-au predat o lecţie de fotbal micuţilor din Căuşeni.



"Îmi pare bine că s-au adunat atâţea copii şi am petrecut frumos timpul. Am arătat ceva din experienţa noastră de fotbalişti activi. Noi am primit plăcere, pentru că e una să fii pe terenul de fotbal şi alta e să dai sfaturi", a spus portarul naţionalei Moldovei, Ilie Ciobanu.



"Cred că pentru ei o fericire foarte mare. Ei i-au văzut pe cei care practică fotbalul profesionist. Vreau să le spun că dacă vor dori să muncească, atunci vor deveni fotbalişti buni", a spus fundaşul naţionalei Moldovei, Veaceslav Posmac.



Copiii s-au ales la final cu mai multe cadouri din partea fotbaliştilor.



Tricolorii vor continua să viziteze şcolile sportive până la sfârşitul anului. După Măgdăceşti, Bălţi şi Căuşeni, asemenea acţiuni vor mai avea loc în Cantemir și Grigoriopol.



Evenimentele sunt organizate în cadrul celei de-a doua ediţii a proiectului Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal "Naționala în orașul tău".