LeBron James şi Kevin Durant vor fi căpitanii celor două echipe la All Star Game NBA, care se va desfăşura pe 7 martie. Cei doi baschetbalişti au primit cele mai multe voturi din partea fanilor şi a presei.Astfel, LeBron James, care va disputa pentru a 17-a oară All-Star Game-ul, îi va avea coechipieri în echipa de bază a Conferinței de Vest pe Stephen Curry, Nikola Jokic, Luka Doncic, Kawhi Leonard şi Anthony Davis.În cea a Estului, pe lângă Durant, vor juca Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Bradley Beal şi Kyrie Irving.A 70-a ediţie a All Star-Game, care trebuia iniţial să aibă loc la Indianapolis, a fost anulată într-o primă fază de liga profesionistă nord-americană de baschet din cauza pandemiei de coronavirus.Dar în ultimele săptămâni, mass-media din Statele Unite a anunţat că responsabilii ligii şi cei ai Sindicatului jucătorilor din NBA au ajuns la un acord în privinţa organizării ediţiei din acest an."All Star Game este cel mai important și cel mai urmărit eveniment de fani. Pentru NBA este un eveniment care a devenit o tradiție mai bine de 70 de ani. Este un eveniment pentru care 100 de milioane de oameni și-au dat votul pentru a vedea cei mai buni jucători în acțiune dar și tot ce se petrece în acel weekend. Pe lângă asta se mai adaugă milioanele de oameni din întreaga lume care urmăresc acest spectacol."Unii baschetbaliști sunt indignați de această decizie. De exemplu, chiar LeBron James a criticat intenţia de a se organiza anul acesta meciul vedetelor din NBA în plină pandemie."Nu am niciun fel de energie sau entuziasm pentru un meci al vedetelor în acest an."Evenimentul spectaculos, All Star Game se va disputa la Atlanta.