Le vor ajunge bani de CADOURI pentru nepoţi şi masa de sărbătoare. Mai mulţi pensionari au reuşit deja să primească ajutorul unic din partea Guvernului

Cadouri pentru nepoţi şi produse pentru masa de sărbătoari. Pe asta îşi vor cheltui banii pensionarii care au reuşit deja să ridice ajutorul unic în valoare de 600 lei. Beneficiari sunt aproximativ 550 de mii de persoane, care au pensii mai mici de 2000 de lei.



Deşi mai este timp până la pregătirea mesei de sărbătoare, pensionara Veronica Buzu din Peresecina îşi face deja lista de cumpărături cu produsele alimentare.

"Am început să fac lista pentru a cumpăra cadouri pentru nepoţei. Sunt foarte mulţumită de acest ajutor care ni l-a acordat Guvernul, sperăm pe viitor să mai avem aşa ajutoare. Pentru prima dată primesc aşa ajutor", a spus Veronica Buzu, pensionară.



Iar mătuşa Zinaida a făcut deja o parte din cumpărături.



"Am primit pensia, am mai primit adăugător ne-au mai dat câte 600 lei. Suntem mulţumită. Iac amus îi luăm şi îi cheltuim repede, dar pensia o să mai rămâna, dar cu ăştia vom face cumpărături de anul nou", a spus altă femeie, Zinainda Buzu.

Iar pentru familia Costin bucuria este dublă. Ambii soţi au primit câte 600 de lei pentru masa de sărbătoare.



"Anul ăsta ne-au dat ajutor, dar până acum niciodată nu ne-au dat ajutor. Bucuroasă, o să ne prindă bine. O să ne ajungă şi la masa de sărbătoare şi o să fie şi cald în casă", a spus Evdochia Costin, pensionară.



"E foarte convenabil şi e exact la moment. Sunt aşa momente când omul în casă rămâne fără bani, iar ăştia o venit la timp", a subliniat Gheorghe Costin, pensionar.



În oficiile poştale, mulţi pensionari stau la coadă pentru a primi banii.

"O să cumpărăm ce trebuie pentru sărbători", a spus o femeie.



"Avem nepoţei, trebuie să le luăm şi lor câte ceva, nişte dulciuri", a completat o altă femeie.



Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că ajutorul unic de 600 de lei este acordat vârstnicilor, deţinătorilor de pensii de dizabilitate, pensii de urmaș, militarii în termen, precum şi alte categorii de pensionari, dar nu şi cei care primesc alocaţii de la stat.

Suportul este acordat până în data de 27 decembrie. Cei care nu vor reuşi să ridice acest ajutor până la sfârşitul lunii decembrie, vor primii banii pe parcursul anului viitor atât la oficiile poştale, cât şi pe card.

Inţiativa de a oferi acest suport de sărbători a venit din partea președintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.