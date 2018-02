Le poţi folosi şi tu! Metode pe care le folosesc psihologii ca să scape de stres

Psihologii sunt specialiști care ne ajută să scăpăm de toate problemele, să ne depășim fricile și să ne lămurim ce simțim, ca să putem rămâne calmi și sănătoși, dar sunt și ei oameni ca noi toți și uneori trebuie să facă singuri față stresului.

Iată câteva metode pe care toți profesioniștii le folosesc ca să reducă stresul din viața lor și pe care ai putea să le folosești şi tu, dacă ai nevoie, scrie feminis.ro.



1. Scrie pe o foaie de hârtie absolut tot ce-ți trece prin minte



John Duffy, psiholog și autor al mai multor cărți despre adolescenți, spune că pentru a scăpa de stres își face notițe. El scrie pe unde apucă ce gândește, în ce situații se află, ce relație are cu diverși oameni și idei de articole. Astfel, el se eliberează de povară și dă formă gândurilor care-i trec prin minte, iar acest exercițiu creativ îl ajută să uite de probleme și să aibă mintea mai limpede, apoi poate vedea lucrurile din altă perspectivă.



2. Fii pretențioasă când cumperi ingrediente pentru o rețetă



Psihoterapeut și scriitor, Jeffrey Sumber declară că atunci când se simte deprimat îi place să mănânce, dar încearcă să consume alimente sănătoase și să aleagă doar cele mai bune ingrediente, pe care să le taie atent, își prepară singur dressingurile și să mestece pe îndelete. În plus, el postează pe internet rezultatul rețetelor sale sănătoase, ca să îi inspire și pe alții.



3. Strânge-ți toți mușchii



Psihologul american Kevin Chapman folosește metoda de relaxare progresivă a mușchilor, descoperită în 1920. Ideea este simplă, după orice tensiune mai mare trebuie să vină și relaxarea. Înseamnă că poți să-ți încordezi toți mușchii timp de 10 secunde, apoi să te concentrezi pe relaxarea lor în următoarele 20 de secunde. Nu uita să dai atenție fiecărei grupe de mușchi în parte.



4. Reacționează așa cum trebuie sau nu reacționa deloc



Psihologul Susan Krauss Whitbourne nu luptă deloc cu stresul. Ea are o mantră specială pe care o repetă după fiecare situație stresantă și spune: „Nu pot schimba situația, dar îmi pot schimba reacția.” O reacție pozitivă la o situație negativă te ajută să eviți stresul, deoarece poți învăța din greșeli.



5. Oprește-ți gândirea



Psihologul Martin Seligman recomandă următoarea metodă: bate din palme și strigă "Stop! O să mă gândesc mai târziu". De asemenea, poți purta un elastic la mână, pe care să-l tragi de fiecare dată când te gândești la ceva nesănătos pentru tine în situația respectivă. Folosește asemenea trucuri ca să oprești șirul gândurilor și să amâni o problemă, apoi încearcă să îți distragi atenția cu ceva mai util, precum un exercițiu fizic sau ceva cu adevărat extraordinar.



6. Petrece o oră făcând ceea ce-ți place ție



Amy Przeworski recomandă să ai o perioadă în care să poți face doar ce-ți place ție, să te ocupi de hobby-ul tău. Citește, desenează, pictează, gătește, fă sport, orice te face fericită. Pentru o scurtă perioadă dedică-te ție, nu mai lucra, ignoră toate responsabilitățile și gândurile negative, acest lucru te va face să te simți mai bine.



7. Stimulează-ți nervii



Toni Bernhard sugerează o metodă neobișnuită, dar eficientă bazată pe trucuri psihologice. Trece-ți degetul arătător peste buze. Această mișcare de la suprafața buzelor va stimula sistemul nervos și te va ajuta să te calmezi.



8. Încearcă mai multe metode clasice



Terapeutul Joyce Marter se bazează pe un principiu clasic și anume că pentru a-ți elibera mintea trebuie să faci ceva util. De exemplu, curăță-ți biroul, spală vasele sau fă curat în casă. Regula principală este să faci ceva ce n-are legătură cu probleme tale, ca pentru măcar o scurtă perioadă de timp să-ți iei gândul de la ele.



Pe lângă toate acestea psihologul Susan Newman consideră că nu există antidepresiv mai bun decât prietenii, iar doctorul Stephanie Sarkis apelează la yoga, sport sau somn când are nevoie să se relaxeze.



Ideea principală ca să scapi de stres este să te distanțezi de probleme pentru o vreme și cu cât mai bine faci față acestei situații cu atât mai repede vei fi gata de o nouă provocare.