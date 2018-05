Le folosim zilnic, dar sunt PERICULOASE pentru sănătate. Cum ne îmbolnăvesc sticlele, vesela şi alte obiecte din plastic

Foto: ziare.com

Vesela, sticlele şi alte obiecte de unică folosinţă pe care le utilizăm zilnic prezintă pericol pentru sănătate. Plasticul, un amestec din petrol, benzină şi cărbune, nu este biodegradabil, iar odată intrat în contact cu diferite substanţe devine toxic. Chiar şi aşa, oamenii întrebuinţează zilnic produse de unică folosinţă.



Din plastic ori polipropilenă, acest tip de veselă este nelipsit de la ieşirile la iarbă verde.



"Farfurii din plastic folosim. Cele din ceramică sau sticlă se strică", a spus o femeie.



Unele gospodine aleg să păstreze alimentele în frigider anume în astfel de vase: "Pentru a păstra mâncarea după ce rămâne. Da, ea dăunează sănătăţii, eu cred".



Fiecare obiect din plastic are un cod numeric de la 1 la 7. Acesta reprezintă gradul de toxicitate al produsului. Comercianţii nu cunosc însă acest lucru.



"Părinţii când cumpără vesele se uită la indiciele plasticului din spatele veselei? La indicele plasticului se uită mai puţin", a precizat o vânzătoare.



Timpul mediu de degradare a pungilor din plastic este de 450 de ani, iar paharele din acelaşi material au nevoie de un milion de ani. Obiectele din polistiren şi sticlele nu se descompun însă niciodată.



"Nimeresc în sol, în râuri, terenuri agricole. Sunt hectare întregi ocupate de pungi, sticle. Ar fi foarte bine ca noi să le înlocuim, vesela din plastic cu veselă din sticlă naturală. Sticla naturală nu are nici un impact asupra sănătăţii omului", a declarat Constantin Bulimaga, şef laborator, Institutul de Ecologie.



Statistica arată că, într-un an, în Moldova se produc circa 4 milioane de tone de gunoi. Doar 10 la sută din această cantitate este reciclată.