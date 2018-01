Le este frică să iasă din case! Locuitorii din Căuşeni, TERORIZAŢI de haite de câini agresivi. Ce spune primarul

Maidanezii se simt în largul lor şi în orașul Căușeni. În jur de 80 de câini îi terorizează pe locuitorii din centrul orașului. Patrupezii și-au găsit adăpost în preajma tomberoanelor de gunoi. Pericolul e şi mai mare pentru că în apropiere se află două grădinițe.



Cristina Stamati a fost atacată de o haită de câini acum două săptămâni: "Am reușit să lovesc un câine cu geanta. Ei s-au speriat și au fugit, dar unul a reușit să mă muște de picior. Nu mi-au rămas cicatrici, doar că mi-au rupt pantalonii. Chiar ieri fiul meu cel mic a fost atacat de un câine".



Oamenii spun că ies în stradă cu frica în sân:



"Când ies, stau cu frică. Nepoții îi duc la grădiniță și e periculos".



"A lătrat unul și s-a adunat o haită! Ce să fac? Am prins a striga și m-am aplecat jos. Dacă m-am aplecat, ei au fugit".



"Asta e infecție, poate și boală să aibă".



Printre locuitorii oraşului, sunt şi apărători ai maidanezilor. Ei spun că animalele sunt deseori agresive pentru că sunt lovite cu pietre sau crengi: "Acest câine nu mușcă, doar latră, dar acela poate să muște. Pe cei mici nu-i atacă. În această scară locuiesc zece copii".



Anul trecut, medicii au înregistrat 500 de adresări ale oamenilor atacaţi de câini.



"Sunt mușcături și de membrele inferioare și superioare. Nu avem un loc specific unde au fost mușcați. Mai des sunt copii și maturi. Bătrâni mai rar avem", a precizat Ion Ciobanu, medic reanimator Spitalul Raional Căușeni.



Primarul localităţii a venit cu propunerea de a construi un azil pentru maidanezi. Locul a fost identificat. Rămâne doar ca aleşii locali să accepte proiectul. Edilul a menționat că este gata să-i adăpostească pe toți câinii abandonaţi din raioanele vecine, bineînţeles contra plată.



"Eu împreună cu un voluntar, care se ocupă cu întrebările acestea, am găsit o fermă veche teritoriul ne permite, sunt 100 pe 100 de metri cu acoperiș, care ne permite nouă să montăm un mic azil pentru câinii aceștia", a explicat Grigore Repeşciuc, primarul orașului Căușeni.