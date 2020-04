Le-au promis lefuri duble, dar au primit doar un adaos salarial. Medicii din țară, care luptă cu coronavirusul, NEMULȚUMIȚI

După ce acum o lună, autorităţile au anunţat dublarea salariilor pentru cadrele medicale care luptă cu noul coronavirus, acest lucru, de facto, nu s-a întâmplat. Mai exact, medicii au primit un adaos salarial, pentru orele suplimentare lucrate. Asta i-a nemulţumit pe unii angajaţii din sistemul medical, care şi-au exprimat nemulţumirea doar pe reţelele de socializare sau managerilor instituţiilor în care activează. Ulterior, ministerul Sănătăţii a venit cu precizări.



La briefingul de presă din 11 martie, ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu, a declarat că toţi lucrătorii medicali care luptă împotriva COVID-19 vor primi un salariu dublu.



"Înțelegând faptul că pe prima linie se află personalul medical, Instituțiile medico-sanitare publice strategice, care asigură, în cazul respectiv, tratarea cazurilor suspecte, cazurilor confirmate, vreau să menționez că am eliberat un ordin, vor beneficia de un supliment de 100 de procente la salariu", a declarat Viorica Dumbrăveanu.



După o lună, cadrele medicale şi-au ridicat primul salariu. O asistentă de la Spitalul Toma Ciorbă a scris pe facebook că suplimentele promise au fost doar la nivel de declaraţii. Mai exact, femeia spune că nu a primit adaosul de 100 de procente la salariul său de bază, ci a fost remunerată în funcţie de orele suplimentare lucrate.

Marea nemulţumire a femeii a fost faptul că aceşti bani suplimentari au fost impozitaţi. Nu a fost impozitată doar o primă în valoare de 2.500 de lei, care i-a fost oferită odată cu salariul. Femeia a scris că întreaga sumă de bani pe care a ridicat-o pentru luna martie, nu este cu mult mai mare decât salariul pentru luna precedentă, când volumul de muncă nu a fost atât de mare. Sub protecţia anonimatului, şi-a exprimat nemulţumirea şi o colegă de-a femeii.



"Toată lumea s-a revoltat, că ceva chipurile ne-au adăugat, dar ne-au luat la fel de mult. Şeful spitalul ne-a spus că o sa vadă, pentru că toată lumea era revoltată, am vrut chiar să protestăm", a spus o angajată a Spitalului de Boli infecţioase Toma Ciorbă.



La câteva zile după ce cadrele medicale şi-au ridicat salariu şi după mai multe insistenţe ale redacţiei noastre către autorităţi pentru a explica situaţia, ministrul Sănătăţii a venit cu precizări, în cadrul unui briefing.



"Se acordă acest supliment, în cuantum de 100 de procente din salariul de funcţie, reiterez, în funcţie de timpul real implicat în realizarea acestui indicator, tratarea persoanelor infectate", a menționat ministrul Sănătății.



Ulterior, am primit şi o formulă de calcul a salariilor pentru cadrele medicale antrenate în lupta cu COVID-19. Ministerul Sănătăţii a explicat că suma pentru orele suplimentare făcute de medici este impozitată conform legislaţiei, fără nicio scutire, iar neimpozitate sunt doar sporurile salariale, care au fost oferite din resurse extrabugetare, fără a preciza care sunt acestea. La începutul acestei săptămâni, prezentă la emisiunea "Tema Zilei" de la Canal 2, secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii, Marina Golovaci spunea că aceste adaosuri salariale pentru medici vor fi oferite inclusiv din donaţiile pe care le fac oamenii, în conturile gestionate de Ministerul Finanţelor.



"Aceste conturi sunt deschise, publice şi sunt gestionate de Ministerul Finanţelor", a subliniat Marina Golovaci, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.



Vineri, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a decis că şi angajaţii centrului naţional de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, dar şi medicii de familie vor primi un adaos de 50 la sută din salariul de bază.