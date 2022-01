Lavrov: Moscova aşteaptă un răspuns în scris din partea Statelor Unite și NATO la cererea privind garanțiile de securitate

După negocierile dintre Rusia și NATO, situaţia rămâne tensionată. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, consideră că Occidentul agravează lucrurile, iar în lume se acumulează potențial de conflict. În plus, oficialul a spus că trupele ruse concentrate în apropierea granițelor cu Ucraina nu se vor întoarce în cazărmi, iar Moscova aşteaptă un răspuns în scris din partea Statelor Unite și NATO la cererea privind garanțiile de securitate."Avem motive să credem că dacă Rusia nu se conformează cerințelor Occidentului cum să-şi gestioneze trupele pe teritoriul său, ceea ce este un absurd în sine, atunci în următoarele două-trei luni Occidentul va spori activitatea forțelor de intervenţie rapidă pentru operațiuni speciale NATO în jurul granițelor noastre", a declarat Serghei Lavrov.Oficialul rus a menţionat că dacă cerinţele Moscovei vor fi respinse, Rusia va acționa în interesul propriei securități."Când ni se cere să trimitem în cazărmi trupele staţionate pe teritoriul nostru, în timp ce americanii, canadienii și britanicii se află practic permanent, sub paravanul rotației, în țările baltice și în alte state din nordul Europei, acest lucru nu ne poate mulțumi. Este o abordare inacceptabilă", a spus Lavrov.Din toamnă, în presă au apărut informaţii despre o posibilă invazie a Rusiei în Ucraina. La rândul său, Moscova a negat acuzațiile, precizând că deplasarea trupelor pe teritoriul țării este o chestiune internă. Mai târziu, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a spus că Rusia are nevoie de garanții că Alianţa Nord-Atlantică nu se va extinde spre est. În decembrie, Rusia a înaintat Statelor Unite și NATO cereri privind asigurarea securității. Negocierile dintre cele două părţi au avut loc în 10 și 12 ianuarie la Geneva, iar a doua zi au continuat în cadrul OSCE.Vineri, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu premierul britanic Boris Johnson, în cadrul căreia a declarat că nicio decizie privind Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina. Mai mult, liderul de la Kiev consideră că poziția Occidentului în dialogul cu Rusia trebuie să rămână fermă.