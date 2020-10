Laureaţii premiului Nobel pentru medicină, despre COVID-19: Este nevoie de voinţă politică pentru eradicarea virusului

Americanii Charles Rice de la Universitatea Rockefeller şi Harvey Alter de la National Institutes of Health au fost premiaţi luni alături de britanicul Michael Houghton, stabilit în Canada, pentru rolurile pe care le-au avut în descoperirea virusului hepatitei C.În conferinţe de presă distincte, cei trei laureaţi au insistat asupra timpului de care au avut nevoie pentru a ajunge la acele rezultate. "Este o poveste lungă, o saga de aproape 50 de ani", a declarat Harvey Alter, în vârstă de 85 de ani, care şi-a început cercetările în anii 1960.Dar, astăzi, "tehnologia este atât de avansată" şi acest lucru "este uimitor", a adăugat el."Am avut nevoie de luni întregi de muncă pentru a secvenţia un singur genom viral", a adăugat Charles Rice, în vârstă de 68 de ani. "Acum, oamenii de ştiinţă pot să facă acest lucru în doar câteva ore. Şi viteza cu care cercetătorii progresează în înţelegerea maladiei COVID-19 este spectaculoasă", a adăugat el.Pentru Michael Houghton, noile progrese tehnologice, mai ales în domeniul dezvoltării de vaccinuri, sunt "lumina din spatele norului de Covid".În mod similar, Charles Rice s-a declarat "optimist" în legătură cu lupta dusă împotriva noului coronavirus, ţinând cont de recenta cooperare ştiinţifică mondială.După opinia lui, "pandemia a schimbat cu adevărat modul în care se realizează ştiinţa, făcând din ea mai degrabă un efort comun decât o muncă efectuată în diverse laboratoare, izolate, aşa cum se proceda în urmă cu nişte ani".Accelerarea timpilor obţinuţi în cadrul programelor ştiinţifice nu trebuie să se facă în detrimentul cercetării fundamentale, a avertizat însă Harvey Alter."Trebuie să ne păstrăm libertatea de a căuta lucruri care nu au un efect imediat, dar astăzi, dacă nu ai un obiectiv final, nu obţii finanţare", a regretat acelaşi om de ştiinţă.Întrucât există deja teste de depistare şi un tratament contra hepatitei C, "întrebările nu mai sunt cu adevărat ştiinţifice astăzi", a spus el. "Ceea ce ne trebuie este voinţa politică de a eradica această maladie", care provoacă aproximativ 400.000 de decese pe an, a adăugat cercetătorul."Ceea ce trebuie să facem este să testăm şi să tratăm cu rapiditate cazurile pozitive. Dacă am avea un test rapid pentru COVID-19 şi un tratament bun, ar trebui să se aplice aceleaşi principii", a concluzionat el.Trebuie respectate şi regulile sanitare de bază, a subliniat Michael Houghton, care s-a declarat "dezamăgit că nu toţi oamenii respectă precauţiile de bază" de la începutul pandemiei de COVID-19."E tulburător să vezi oameni care nu fac ceea ce recomandă orice bun virusolog care ştie să se facă util: să te menţii la distanţă, să porţi o mască, etc.", a adăugat laureatul premiului Nobel.