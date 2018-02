Laura Kovesi, procurorul șef al DNA: În România asistăm la "un festival disperat al inculpaților"

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a susţinut o conferinţă de presă, miercuri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a răspunde acuzațiilor care se aduc instituţiei pe care o conduce, scrie Digi24.ro.

Laura Codruţa Kovesi a declarat că atacul la adresa Direcției Naționale Anticorupție nu este întâmplator şi că "asistăm la un festival disperat al inculpaţilor".



"Nu cred că acest atac este întâmplator, asistăm la un festival disperat al inculpaţilor, în care inculpaţii spun părţi de adevăr. Aici nu este vorba despre Kovesi sau despre procurorul şef al DNA. DNA nu este un om, este o instituţie şi cred în acest lucru. Acest atac nu este despre Kovesi, ci despre procurorii care şi-au făcut treaba în ultimii ani şi vizează umilirea societății. Pentru ce suntem atacaţi? Pentru că ne-am făcut treaba?", a declarat Kovesi.

Șefa DNA a precizat că "justiţia este sub un asalt de peste un an de zile şi dacă ne uităm cine ne atacă vedem - inculpaţi, oameni care au bani şi resurse şi care doresc să decredibilizeze actul de justitie şi să duca in derizoriu faptele de corupţie".

Declaraţiile şefei DNA au fost făcute în contextul discuțiilor apărute în spațiul public în ultimele zile după ce fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, pe care îi acuză de săvârşirea infracţiunilor de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Ca reacţie, DNA a difuzat un comunicat de presă în care spune că Vlad Cosma a prezentat denaturat situaţia, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal.

De asemenea, DNA susţine că persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat în mod repetat la DNA Ploieşti, cerându-le procurorilor să facă demersuri astfel încât să îi creeze o situaţie juridică favorabilă tatălui său, Mircea Cosma, trimis în judecată pentru corupţie.