Laura Kovesi în acţiune. Noul Parchet European: 300 de anchete privind fraude în valoare de 4,5 miliarde de euro

Parchetul European, noua instanţă de luptă împotriva fraudelor care afectează bugetul Uniunii Europene, a anunţat marţi că, de la lansarea sa la 1 iunie, a deschis circa 300 de anchete vizând un prejudiciu total evaluat la 4,5 miliarde de euro, relatează AFP.Acest parchet, al cărui birou central îşi are sediul la Luxemburg şi dispune de procurori delegaţi din aproximativ 20 de ţări membre ale UE, este mandatat să efectueze anchete, dar şi să îi aducă pe autorii infracţiunilor în faţa tribunalelor din statele participante.În total, 22 de ţări (din cele 27 state membre ale UE) participă la Parchetul European. Printre acestea, doar Slovenia nu a propus încă procurori delegaţi, o situaţie denunţată în mai multe rânduri de către şefa acestei instanţe, românca Laura Kövesi, reaminteşte AFP. În Franţa, patru procurori delegaţi au fost numiţi dintre cei cinci care trebuie să fie în cele din urmă instalaţi la post.O anchetă a Parchetului European cu privire la o fraudă transfrontalieră cu TVA, estimată la peste 14 milioane de euro, a condus la începutul lunii august la percheziţii în Germania, Olanda, Slovacia, Bulgaria şi Ungaria.Mai recent, poliţia italiană a procedat, la solicitarea acestei instanţe, la confiscarea a circa 200.000 de euro de la o societate care importă electrozi wolfram, acuzată că s-a sustras de la plata taxelor vamale prin falsificarea originii produselor.O anchetă a fost deschisă de asemenea în iulie împotriva a patru rezidenţi croaţi, printre care şi primarul oraşului Nova Gradiska, pentru corupţie activă şi pasivă şi abuz de putere. Dosarul, care are la bază un raport al poliţiei responsabile de lupta anticorupţie şi împotriva crimei organizate din Croaţia, reprezintă o atingere adusă fondului european de coeziune de aproximativ 57.000 de euro.În total, confiscările realizate în cadrul celor 300 de anchete depăşesc 10 milioane de euro, a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Parchetului European, confirmând astfel informaţiile apărute anterior în Financial Times.Parchetul European este responsabil de supravegherea utilizării corecte a planului masiv de relansare al UE, care se ridică la 800 miliarde de euro. Niciuna dintre anchetele menţionate nu are legătură cu aceste fonduri, care abia au început să fie alocate.