Laura Codruța Kovesi: Episodul de azi nu e o înfrângere

Laura Codruța Kovesi a declarat că a luat act de revocarea sa din funcția de procuror-șef al DNA, după ce decizia de revocare a fost publicată în Monitorul Oficial. Ea a îndemnat cetățenii români „să nu abandoneze lupta anticorupție”.

„Președintele României a semnat decretul de revocare, așadar mandatul meu încetează începând de astăzi”, a început declarația Laura Codruța Kovesi.

„Am fost procuror-șef al DNA timp de 5 ani și tot ce am realizat, sau nu au realizat, am consemnat într-un raport care va fi disponibil în puțin timp. În ce privește procedura de revocare, vă reamintesc că propunerea nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. CSM a dat aviz negativ. Am dovedit că motivele invocate de ministrul Justiției sunt nereale și neîntemeiate Decretul de revocare lasă un mare semn de întrebare”, adaugă Kovesi.

„Decretul de revocare lasă un mare semn de întrebare: Va exista o subordonare discreționară a procurorilor șefi față de ministrul Justiției? Nu comentez decizia CCR, însă aș vrea să arăt că motivarea sugerează că procurorii ar putea fi subordonați Ministrului Justiției. O clarificare rămâne necesară”, explică Laura Codruța Kovesi, scrie digi24.ro

„Despre mine, vă pot spune că am luat act de decretul de revocare. Începând de azi nu voi mai lucra în cadrul DNA, voi rămâne procuror”, completează Kovesi.

„Am contribuit (DNA - n.r.) la conștientizarea societății cu privire la gravitatea corupției. Ceea ce am reușit să demonstrăm a fost să arătăm că instituțiile publice sunt eficiente și lucrează legal, dar mai ales că corupția poate fi înfrântă. Episodul de azi nu e o înfrângere”, declară fostul procuror-șef al DNA.

La final, Laura Codruța Kovesi a transmis un mesaj cetățenilor români:„ Un mesaj pentru cetățenii români: Corupția poate fi învinsă, nu abandonați”.