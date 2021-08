Laporta a venit cu explicaţii: Prelungirea contractului lui Messi, un risc pentru FC Barcelona

Prelungirea contractului fotbalistului argentinian Lionel Messi ar fi reprezentat un risc financiar imens pentru FC Barcelona. Președintele clubului, Joan Laporta, a afirmat că un audit efectuat recent a demonstrat că Barça se confruntă cu mari probleme financiare.



Și cum clubul a depășit limita de salarii impusă de regulamentul din La Liga, Laporta a luat o decizie pentru binele grupării "blaugrana".



"Din păcate, am primit o moştenire nefastă, cu o masă salarială sportivă care reprezintă 110% în raport cu veniturile totale ale clubului. Pentru a se încadra în regulamentul fair play-ului financiar, Barça putea să se înțeleagă cu o firmă de investiții, dar asta avea să afecteze clubul pentru următorii 50 de ani, ca urmare a pierderii unei cote din drepturile de televizare", a spus Joan Laporta, președintele FC Barcelona.



Laporta a adăugat că Messi și-a dorit să rămână la Barça, dar situația este ireversibilă și nu mai există nici o șansă ca clubul să-i ofere un nou contract pe ultima sută de metri.



"Nu vreau să generez speranțe false. Pe parcursul negocierilor, am știut că jucătorul are și alte oferte. Există și o limită de timp, pentru că La Liga începe curând. Mai mult, Leo a avut și el nevoie de timp, pentru a evalua ofertele", a declarat președintele FC Barcelona.



Lionel Messi a jucat 17 sezoane la FC Barcelona, a marcat 672 de goluri și a cucerit 34 de trofee.