Lanurile unui agricultor din raionul Anenii Noi, verzi în plină toamnă. Ultima recoltă o va strânge la sfârşit de noiembrie (FOTOREPORT)

Lanurile unui agricultor din raionul Anenii Noi sunt încă verzi în plină toamnă, iar ultima recoltă o va strânge abia la sfârşitul lunii noiembrie. Ghenadie Zmeu creşte legume pe aproximativ 17 hectare şi are instalat un sistem performant de irigare.



Bărbatul şi-a început activitatea acum zece ani. La început creştea legume pe câteva hectare. Recoltele erau mici, iar cheltuielile foarte mari. Atunci a înţeles că fără irigare nu poate avea rezultate bune. Din 2015, de când şi-a instalat acest sistem, creşte legume în două cicluri pe sezon.



"Cartofi, varză, ceapă, morcov, sfeclă, conopidă, ridichie neagră. Noi putem să recoltăm lgume şi în a doua jumătate a verii. Anume legume pentru păstrare. După 20 octombrie începem recoltatul la cartofi. Varza deja se recoltează. După asta va urma recoltarea la sfecla roşie.Noi putem să le menţinem până în noiembrie", a menţionat agricultorul.



Mai mult, dânsul preconizează să mărească suprafaţa cultivată, de la 17 hectare la 30 de hectare de legume: "Datorită irigaţiei roada a fost bună şi la cartof, undeva la 40 tone am căpătat. Mai îmbucurătoare la varză. Avem sub 90 de tone la hectar. Procură de la mine ceapa. Undeva 117 tone i-am dat. Sfecla şi morcovul . El asigură reţelele de magazin din Chişinău şi anti pizza. Preţurile sunt foarte bune".



Concurenţa este foarte mare, iar pentru a ţine pasul, agricultorii au nevoie de echipamente performante. Şi cum acestea sunt destul de costisitoare, fermierii pot apel la diferite proiecte susţinute din străinătate, spre exemplu "Agricultura Performantă în Moldova", finanţat de USAID.



"Producătorul agricol poate beneficia de o anumită sumă aplicând la programul de grant. Ulterior solicitând subvenţionarea sau acoperirea unei părţi din costul echipamentului respectiv. Suma granturilor începe del a 300 de mii de lei până la 700 de mii de lei", a declarat Oxana Arhip, consultant program.



Potrivit Ministerului Agriculturii, în ţara noastră sunt aproximativ 495 de mii de hectare cu legume, dintre care doar 144 sunt irigate.