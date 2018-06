LANŢ UMAN împotriva torturii în centrul Capitalei. Oamenii au ţinut un moment de reculegere pentru cei care au fost agresaţi fizic

Victimele torturii au fost comemorate printr-un flash-mob organizat în centrul Capitalei de Oficiul Avocatului Poporului. Cu mesaje antitortură în mâini, oamenii au ţinut un moment de reculegere pentru cei care au fost agresaţi fizic. Statistica condamnărilor la CEDO numără până în prezent 125 din cazuri de tortură.



"În top sunt condiţiile proaste de detenţie, suprapopularea, lipsa asistenţei medicale, care se califică ca tratamente inumane şi degradante", a menţionat Alexandru Zubco, şef de secţie la Oficiul Avocatul Poporului.



Cei aproximativ 100 de participanţi la flash-mob i-au îndemnat pe toţi să spună nu torturii, menţionând că statul este responsabil pentru integritatea tuturor cetăţenilor.



"Victimele torturii au de suferit, familiile acestora au de suferit şi statul prin instituţiile sale trebuie să aibă toleranță zero faţă de tortură", a declarat o participantă la eveniment.



"Spunem nu torturii şi susţinem aceste victime care au avut de suferit de pe urma acţiunilor de tortură", a spus o altă participantă.



"Din fericire nu m-am simţit torturată niciodată. În schimb am auzit multe, chiar de la adulţi, de la prietenii mei. Spun societăţii că nu este bine să fie tortură între oameni", a precizat o altă persoană prezentă la flash-mob.



În semn de solidaritate, oamenii au format un lanţ uman împotriva torturii.



"Plasarea pe prim loc a drepturilor omului şi a nu admite atitudine de tortură,tratament inuman sau degradant în mediul penitenciarelor. Se pot aplica anumite pedepse privative de libertate sau pedepse non privative de libertate, dar cu restricţii de rigoare", a punctat Grigore Lupaşco, şeful Centrului de Instruire DIP.



Ziua Internaţională pentru Sprijinul Victimelor Torturii este marcată anual în data de 26 iunie. Moldova a semnat convenţia antitortură în 1995.