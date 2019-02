LANGEREE, REGELE AERULUI. Podiumul a fost completat de Richman și Whaley

Spectacol pe valuri în capitala Africii de Sud. Cei mai buni kiteboarderi din lume au concurat la Cape Town pentru titlul de "Rege al Aerului".

Participanții au încercat să impresioneze cei 9000 de spectatori prin diverse acrobații cu placa, dar și cu parapanta.

Competiția a fost câștigată de olandezul Kevin Langeree, care și-a apărat titlul. Podiumul a fost completat de Jesse Richman din Hawai și Liam Whaley din Spania.



"M-am pregătit mult timp pentru această competiție. Am obținut o performanță remarcabilă, este ceva fantastic. Presiunea a fost mare. Am fost campion în exercițiu și am dorit să-mi păstrez titlul", a spus kiteboarderul, Kevin Langeree.



Competiția se desfăşoară în fiecare an, începând cu anul 2000.