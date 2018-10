Lângă stadionul echipei Argentinos Juniors a fost inaugurată o statuie dedicată lui Maradona

, scrie agerpres.ro. "Statuia şi fresca se adăugă casei pe care am recuperat-o, pentru că noi, vecinii din cartier, dorim să facem din La Paternal capitala mondială a fotbalului, cu Diego ca emblemă, iar acesta este cel mai bun loc pentru a-i dedica cel mai mare monument din lume", a declarat Cesar Perez, promotorul omagiului.Fresca şi statuia, care urmau să fie inaugurate oficial, marţi, însă evenimentul a fost amânat cu o zi din cauza ploii, se află în apropierea unei case în cale Maradona a locuit în perioada în care a jucat la Argentinos Juniors, care a fost recuperată de Perez şi transformată în muzeu."Astăzi este ziua sa. Adevărul este că Diego este o imagine mondială. Spui Argentina şi este sinonim cu Maradona. Noi îi întoarcem dragostea noastră într-un fel sau altul, prin această frescă, prin statuia şi casa pe care am recuperat-o, pentru ca întreaga lume să poată vedea cu a trăit Diego şi familia sa", a adăugat directorul muzeului.Statuia, realizată de artistul Jorge Martinez, are o înălţime de patru metri, fiind ridicată pe o structură de fier, din răşină acrilică şi fibră de sticlă, în timp ce pictura murală are aproximativ 12 sau 13 metri şi a fost realizată de artiştii Mariano Antedomenico şi Pablo Cano.