LAMPARD, PERFORMANȚĂ NOTORIE. Englezul a intrat în Hall of Fame-ul fotbalului mondial

Performanță demnă de admirație. Frank Lampard a intrat în Hall of Fame-ul fotbalului mondial. Antrenorul clubului Derby County și fostul jucător al formației Chelsea Londra a fost premiat în cadrul unei gale desfășurate la Londra.



Tehnicianul de 40 de ani a fost însoțit la eveniment de soția sa Christine. Lampard i-a făcut în public o declarație de dragoste alesei inimii lui.



"Christine, ești superbă! Te iubesc! Îți mulțumesc pentru tot."



Lampard a fost felicitat cu această performanță de personalități notorii, precum vocalistul Ed Sheeran, fostul fotbalist Didier Drogba, dar și antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho.



"Cred că acest trofeu este meritat și a venit în momentul potrivit, atunci când cariera ta de fotbalist a luat sfârșit și ai început să fii antrenor", a spus Jose Maurihno, antrenor Manchester United.



"Frank, te felicit cu acest trofeu. Ești unul din cei mai buni jucători pe care i-a avut fotbalul și probabil vei deveni un antrenor la fel de bun, mai ales după ce ai învins pe Manchester United", a spus ED Shereen, vocalist.



"Ai fost un coechipier pe măsură. Mă bucur că am avut ocazia să mă antrenez alături de tine zi de zi. Am încercat să progresăm împreună", a spus Didier Drogba, fost fotbalist.

Frank Lampard a fost timp de 13 ani jucătorul lui Chelsea Londra. Fostul mijlocaș englez a mai evoluat la West Ham United, Swansea, Manchester City și New York City.

Lampard are 106 selecții la prima reprezentativă a Anglei și 13 trofee câștigate cu Chelsea printre care UEFA Champions League și UEFA Europa League.