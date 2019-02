Lady Gaga va concerta live la cea de-a 61-a ediţie a Grammy Awards 2019

scrie agerpres.ro. Recording Academy a anunţat miercuri într-un comunicat că pe scena de la Staples Center vor urca de asemenea Chloe x Halle, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa şi St. Vincent.La gala de duminică artistele Yolanda Adams, Fantasia şi Andra Day vor aduce un omagiu special regretatei Aretha Franklin, legenda muzicii soul care a murit anul trecut.Organizatorii premiilor Grammy, cele mai importante recompense muzicale, au anunţat de asemenea participarea artiştilor J Balvin, Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Little Big Town, Post Malone, Ricky Martin, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Maren Morris, Kacey Musgraves, Dolly Parton, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, Arturo Sandoval şi Young Thug.După ce s-au desfăşurat în 2018 la New York, pentru a marca 60 de ani de la înfiinţare, premiile Grammy revin anul acesta în oraşul Los Angeles cu o gală care o va avea pe cântăreaţa americană Alicia Keys ca maestră de ceremonii.Rapperul american Kendrick Lamar porneşte ca favorit cu opt nominalizări, urmat de altă vedetă a hip-hop-ului, canadianul Drake, care a obţinut şapte nominalizări.Ritmurile latino vor răsuna cu 'I Like It', al artistei rap americane de origine dominicană Cardi B, care va cânta împreună cu artistul columbian J Balvin şi portoricanul Bad Bunny, un hit ce ar putea primi un Grammy pentru înregistrarea anului.Cardi B a obţinut cinci nominalizări, inclusiv pentru albumul anului ('Invasion of Privacy'), urmată de cântăreaţa americană de folk Brandi Carlile, cu câte şase nominalizări.Camila Cabello, Demi Lovato, Aterciopelados, Monsieur Periné, Orishas, Zoé, Luis Miguel sau Angela Aguilar sunt alţi artişti de origine hispanică ce speră la un gramofon auriu.