Lady Gaga şi Bradley Cooper au repurtat o dublă victorie în topul muzical britanic

Lady Gaga revine astfel pe primul loc în topul britanic al single-urilor după o pauză de peste opt ani cu piesa "Shallow", un duet interpretat alături de Bradley Cooper, colegul ei din distribuţia acestui film. Artistul american, care este şi regizorul peliculei, a ajuns pentru prima dată pe prima poziţie în topul britanic.În schimb, este pentru a treia oară când Lady Gaga - al cărei nume real este Stefani Germanotta - a reuşit această performanţă dublă (primul loc în topul single-urilor şi primul loc în topul albumelor, simultan), au precizat reprezentanţii The Official Charts Company, instituţia care întocmeşte acest clasament muzical săptămânal.Vedeta pop a bifat pentru prima dată această realizare în 2009 cu single-ul "Poker Face" şi albumul "The Fame" şi, apoi, în 2010, cu albumul "The Fame Monster" şi single-ul "Telephone", înregistrat în colaborare cu Beyonce."Telephone" era cel mai recent single lansat de Lady Gaga care a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie, scrie Agerpres.ro Coloana sonoră a filmului "A Star Is Born" s-a menţinut pe primul loc în topul albumelor vândute în Marea Britanie pentru a doua săptămână consecutiv.În Official Singles Chart, piesa "Promises", liderul de săptămâna trecută, lansată de Calvin Harris şi Sam Smith, a coborât pe locul al doilea.Single-ul "Funky Friday" (Dave and Fredo) ocupă locul al treilea, "Happier" (Marshmello ft. Bastille) se află pe poziţia a patra, iar "Let You Love Me" (Rita Ora) închide Topul 5 din clasamentul britanic.În Official Albums Charts, Topul 5 include trei coloane de filme, inclusiv cea a peliculei "A Star Is Born", aflată pe prima poziţie.Coloana sonoră a filmului "The Greatest Showman" se află pe locul al doilea, iar cea a filmului "Bohemian Rhapsody", o peliculă biografică dedicată trupei Queen şi cântăreţului Freddie Mercury, a debutat direct pe poziţia a cincea.Fostul lider de săptămâna trecută, albumul "Always In Between" lansat de Jess Glynne, a coborât pe locul al treilea, iar materialul discografic "Natural Rebel" înregistrat de Richard Ashcroft a debutat pe poziţia a patra.