LACUL LEBEDELOR, PE SCENA TNOB. Spectacolul a fost jucat în cadrul Festivalului Maria Bieşu

Festivalul Internaţional "Maria Bieşu" continuă să ne aducă spectacole de excepţie. Aseară, pe scena Operei Naţionale a fost pus "Lacul Lebedelor", al compozitorului rus Piotr Ceaikovski. Spectatorii s-au grăbit să vadă spectacolul, biletele fiind vândute în doar câteva zile.



Dansul şi muzica din spectacolul de balet au creat o armonie perfectă.



"Minunat, foarte interesant! Eu ca atare rar sunt pe la teatru, dar acum am venit la Chişinău şi am primit o plăcere extraordinară"



"Ne place baletul moldovenesc şi cu mare drag venim la spectacol. La "Lacul Lebedelor" am venit cu nepoţica mea şi avem emoţii de nedescris."



Spectatori au fost şi din străinătate.



"Un spectacol minunat. Vin în fiecare an în vizită la prietenii mei din Chişinău şi, de obicei, venim la teatru. Este un spectacol de excepţie."



Rolurile principale au fost jucate de doi dansatori ai Teatrului de Operă şi Balet din Ucraina.



"Este un spectacol în care am jucat de cele mai multe ori, cred că de peste 500 de ori. La acest festival sunt pentru prima dată şi, desigur, este o responsabilitate mare pentru mine. Este ceva deosebit faţă de celelalte turnee" a spus o dansatoare de balet din Ucraina, Natalia Matsak.



"Am onoarea să dansez pentru prima dată pe această scenă, în cadrul Festivalului Maria Bieşu. Îmi place foarte mult, pentru că oamenii sunt simpli şi profesionişti, se lucrează foarte bine, asta contează", a spus dansator de balet din Ucraina, Serghei Krivokoni.

Pentru prima dată la Chişinău, spectacolul "Lacul Lebedelor" a fost jucat în anul 1958. Festivalul Internaţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu" este organizat de Ministerul Educaţiei şi Culturii şi a ajuns la cea de-a 26-a ediție.