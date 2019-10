Lacrimi și sinceritate în platoul Vorbe Bune cu Lilu! Zâmbărele a povestit despe viața Inei Caffeine (VIDEO)

Acrița Victoria Roșca, autoarea vlogului Zâmbărele, a fost în platoul Vorbe bune cu Lilu, de la Canal 2. Aceasta a povestit despre viața renumite bloggeriţe care a decedat în urma unui tragic accident. Victoria a povestit cine a anunțat-o de moartea acesteia și cum a reacționat în primele momente.

"Eram acasă, abia mă întorcesem de la școală și intrând în casă m-am trezit brusc sunată de mai multe numere străine și cineva îmi spune: Bună ziua, doamna Victoria a murit Ina. Pe mine mă sună foarte multă lume, din urmăritori, adică nu a fost prima dată când lumea încerca să facă niște glume. Dacă sincer eu nu prea am reacționat până în momentu când am deschis instagram și cineva din oameni străini să-mi dea chiar pozele din primele minute de la accident, ele încă nu erau în presă. Eu m-am panicat, pozele nu erau atât de clare pentru că fața le era acoperită, dar nu înțelegeam ce se întâmplă. M-a cuprins o panică, l-am sunat pe Juglea și îl întreb pe cine să sun să întreb. O sun pe Ina la telefon, nu răspunde, dar merge apelul. Până l-am sunat pe logodnic, nu mi-a răspuns și după asta a apărut în presă."

Victoria Roșca a povestit pe canapeaua Vorbelor Bune și cum a cunoscut-o pe Ina.

"Ina este o prietenă a prietenii mele, am cunoscut-o într-un salon de frumusețe. Ea e o fată atât de frumoasă, noi întodeauna o admiram. Ea nu este persoana care să se bage în contact cu lumea, dar întodeauna i-am admirat calmitatea de care dă dovadă, cum reacționa ea la bârfe. Îmi plăcea foarte mult că ea zâmbea, ea foarte mult zâmbea. Îmi trebuia pentru un video o fetiță frumoasă și atunci prietena îmi zice:

- Dap este Ina, dap ea vrea să filmeze la Zâmbărele.

- Ina vrea să filmeze la Zâmbărele?

- Da ea urmărește, dar îi rușine să zică.

De atunci Ina s-a fimat la noi, cred că mai mult de un an. De atunci ea a început să facă parte din echipa Zâmbărele. Noi am îndrăgit-o cu toții. Ea este diferită de noi, băieții mei stăteau cu gura căscată când o vedeau. Am legat o foarte frumoasă relație de echipă, de prietenie."

Totodată, Victoria Roșca a povestit și despre cum a fost critică de fani că ar fi jucat spectacolul Teatrului Popular, a doua zi după înmormântare.

"Asta este o mică în comparație cu tragedia care s-a întâmplat. Eu de obicei nu răspund la comentariile rele. Nu răspund la mesajele oamenilor răutăcioși. Numai noi cei care am cunoscut-o știm, de fapt, prin ce am trecut. Am fost defapt învinuiți că sâmbătă noi am petrecut-o pe ultimul drum, iar duminică am avut un spectacol care era pus de trei săptămâni și eu am încercat din răsputeri să amân acest eveniment, dar biletele erau deja vândute. Atunci cei din echipă care au un pic mai multă experiență ca mine au spus: "Victoria, tu ești artist, tu ai vândut niște bilete, sunt cazuri când actorii si interprezii joacă și când și părinții sunt pe patul de moarte". Atunci eu în fața trupei o trebuit să dau dovadă de această dârzenie. Și așa noi am jucat spectacolul. Noi am fost atacați la propriu și la figurat."

Actrița a mai povestit despre cât de fericită era bloggerița și că această săptămână după moartea ei a fost una de coșmar.

"Ea chiar se simțea mândră că lucrează cu noi, ea chiar era foarte bună în ceea ce făcea, pentru că era un om care învăța din mers."

PUBLIKA.MD amintește că renumita bloggeriţă din filmuleţele proiectului Zâmbărele a murit în dimineața de 17 octombrie la intrarea în Căuşeni. Aceasta a fost implicată într-un grav accident, în care trei persoane au decedat, după ce două automobile s-au lovit frontal.