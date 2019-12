LACRIMI şi DURERE la Hânceşti. Cei trei tineri găsiţi morţi într-o casă, petrecuți pe ultimul drum

Lacrimi de durere şi tristeţe fără margini la Hânceşti. Cei trei tineri care au fost găsiţi morţi acum două zile în casa unuia din ei au fost conduşi pe ultimul drum. Incidentul tragic, în urma căruia au murit doi băieţi de 25 de ani şi o fată de 21 de ani, a cutremurat întregul oraş. Conform informațiilor preliminare, cei trei s-ar fi intoxicat cu o substanță necunoscută.

Tânăra în vârstă de 21 de ani lucra dispecer la o companie de taxi din oraşul Hânceşti. Astăzi, foştii colegi de muncă şi-au luat rămas bun de la ea, printr-un marş al maşinilor de taxi.



''Era colegă de serviciu.Toţi împreună am organizat această manifestaţie în susţinerea lor, deoarece este o tragedie peste care nu putem să trecem. Greu.''



Tânăra mamă a lăsat în urmă un copil de patru ani.



''S-a intoxicat cu nu ştiu ce fel de substanţă. Era o fată ascultătoare.Păcat singur a rămas băieţelul. ''



''Eu am aflat de la noutăţi. Şi am văzut că ea a decedat. Sunt şocat.''



Celelalte două victime, doi băieţi în vârstă de 25 de ani, locuiau pe aceiaşi stradă şi erau prieteni buni. Unul dintre ei, în seara tragediei, abia revenise de peste hotare ca să petreacă sărbătorile acasă.



''Eram prieteni şi colegi de serviciu, erau foarte pozitivi. ''



''Am lucrat cu el în Irlanda. De o săptămână ne-am văzut şi nu mai este în viaţă.''



''Cu fata erau colegi de lucru. Cum au ajuns ei acolo nu ştiu. Ei erau prieteni şi au sărbătorit venirea lui Pavlic. Timp de două ore s-au stins toţi trei. ''



Cei trei tineri au fost găsiţi morţi în seara de 17 decembrie, în jurul orei 21:30 de către un vecin. Acesta a văzut uşa deschisă a casei şi a intrat în locuinţă. Cazul este investigat de poliţie. Una dintre versiunile luate în calcul de anchetatori este intoxicarea cu gaz, de la centrala termică care se presupune că ar fi fost defectă. Pompierii, deocamdată, nu au o concluzie finală în acest sens.