Lacrimi și durere în satul Micleușeni. Polițistul de frontieră care și-a pierdut viața într-un accident, a fost petrecut pe ultimul drum

Lacrimi și durere în satul Micleușeni, raionul Strășeni. Polițistul de frontieră care acum două zile și-a pierdut viața în teribilul accident de pe traseul Chișinău-Hâncești a fost petrecut pe ultimul drum. Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a lăsat în urmă trei copii și o soție îndurerată."Foc!"Serghei Bostan a fost petrecut pe ultimul drum cu onoruri militare.Fratele tânărului ne-a povestit cu lacrimi în ochi despre tragedie."Băiatul s-a pornit dimineața la serviciu cu gândul ca să-și ia un concediu ca să mai stea acasă, pe lângă familie. Se vede că nu s-a primit. L-a luat Dumnezeu de tinerel și a lăsat în urma lui trei copii minori.", a declarat Vasile Bostan, fratele decedatului.La înmormântare au venit colegi de serviciu și prieteni."Era un coleg foarte bun, foarte muncitor. Este o tragedie foarte mare în colectivul nostru.""Este o tragedie și pentru întreaga echipă, familia noastră a poliției de frontieră. Am pierdut un coleg devotat serviciului. Un băiat care era săritor la nevoie. Ne pare rău că am pierdut așa un coleg.""A fost un băiat care niciodată nu a zis nu, pe toți i-a ajutat. Mereu stima pe toți. Când am aflat nu-mi puteam găsi locul și nici nu-mi venea a crede. Nu avem cuvinte. E trist.""Foarte cuminte. Foarte bun. Un băiat cumsecade. Sprijinul părinților. Mereu îi ajuta. Iubea și munca. Se ducea la lucru și venea acasă și își ajuta părinții."Serghei Bostan a fost inspector la sediul central al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. A murit în accidentul produs luni dimineața, în apropiere de localitatea Bozieni, raionul Hâncești. Potrivit poliţiştilor, bărbatul se afla într-un taxi condus de un tânăr de 30 de ani, care a ieșit pe contrasens și a lovit frontal un alt automobil. În urma impactului, poliţistul de frontieră şi șoferul taxiului au murit.