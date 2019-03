LACRIMI ŞI DURERE în Moldova. Viorel Mardare a fost condus pe ultimul drum

Regizorul Viorel Mardare a fost condus astăzi pe ultimul drum. Cortegiul funerar a pornit de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla spre Cimitirul Central de pe strada Armenească, din Capitală. Artistul a reunit în jurul său, pentru ultima dată, rude, prieteni, dar şi oameni care pur şi simplu l-au admirat.

Regizorul Sergiu Prodan, coleg şi foarte bun prieten, spune că Viorel Mardare va rămâne pentru totdeauna în memoria celor care îi cunosc creațiile.



”Poate că asta e prea puțin să faci spoturi publicitare sociale? Poate că trebuie să faci ceva mai mult? Și iată că balanța a înclinat în ceea că acolo are de făcut lucruri mult mai mari și mai importante. Altfel nu ne putem explica de ce ..”, a spus regizorul Sergiu Prodan.



Profesorii de la Facultatea de Jurnalism spun că artistul avea un mod inedit de a vedea lucrurile și mereu, în creațiile sale, păstra autenticitatea neamului.



”Viorel este atât de important prin originalitate, creativitate, prin spontanietatea și prin faptul că elementele autohtone sunt mereu prezente”, a zis Silvia Grosu, doctor, conferențiar universitar FJȘC.



Colegii spun că Viorel Mardare era o adevărată enciclopedie.



”N-am avut niciodată niciun conflict, cunoștea foarte multe, ca om era bun, avea idei foarte unicale.”



”Am lucrat împreună patru ani la studio și a fost un om nemaipomenit. Mai mult scuzați, mi-e greu să vorbesc.”



Corpul neînsufleţit al regizorului a fost depus la Teodora de la Sihla duminică seara. Acolo, zeci de oameni i-au adus un omagiu.



”El întotdeauna a fost un luptător, deși poate părea un luptător mai ironic, dar a luptat până în ultima clipă”, a zis Cristin Saulea, prieten.



”Eu mai iubitor om de viață n-am cunoscut în viața mea. Nouă o să ne trebuiască viețile noastre întregi ca să înțelegem cât de tare a iubit el lumea, Moldova, pe mama și pe toți prietenii săi”, a zis Rodica Cheptene, colegă.



Artistul s-a stins din viață la numai 37 de ani. Cu un an în urmă, el a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer. Viorel Mardare a făcut Facultatea de Jurnalism, apoi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. El a devenit cunoscut prin filmele sale de scurt metraj și spoturile care promovau imaginea ţării.



”Auziți, când o să terminaţi, încuieţi uşa şi puneţi cheia sub pietricică.”



Viorel Mardare a fost apreciat și pentru curajul său de a spune lucrurilor pe nume.



”Şi atâta timp cât cel puţin, pentru denumirea acestei ţări, o bucăţică cât de mică de respect. Cel puţin, în calitatea ta de preşedinte, să-ţi asumi elementara responsabilitate să-i spui ţării tale aşa cum se numeşte ea, Republica Moldova, cu demnitate şi cu o micuţă deoză de moiţie în piept, Republica Moldova. Vă mulţumesc.”



În 2018, regizorul a devenit laureat al Premiului Naţional. În ultimul său interviu televizat, Viorel îi îndemna pe toţi să iubească viaţa şi să preţuiască fiecare clipă.



”Nu trebuie să vrei să nu mori, dar trebuie să vrei să trăieşti. Şi cred că acesta e cel mai important lucru care trebuie gândit permanent. Trebuie să vrei să trăieşti.”