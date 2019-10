LACRIMI ŞI DURERE în Moldova. Scriitorul Ion Moraru a fost condus pe ultimul drum

Tricolorul l-a însoţit şi pe ultimul drum pe disidentul politic şi supravieţuitorul lagărelor staliniste din Siberia, Ion Moraru. Zeci de oameni au venit astăzi în satul Mîndîc, raionul Drochia, să îl vadă pentru ultima oară pe cel care a luptat pentru libertatea românilor din Basarabia. Ion Moraru s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 90 de ani.

"Cred că aşa om în viaţă nu o să mai întâlnesc. A fost un om deosebit, bun la inimă, un depozit de mentalitate. Când ne-am văzut ultima dată nu ne-am gândit că o să moară", a spus Ghenadie Moraru, rudă.



Nicolae Cazacu a mers cot la cot cu Ion Moraru în lupta pentru independenţă. Acesta spune că Moraru va rămâne în amintire un mare patriot şi un exemplu pentru generațiile viitoare.



"Eu am fost camarad de luptă pentru valorile noastre naționale în anii ’80 , ’90. El a fost cel care a organizat un nucleu de bărbaţi, care au luptat pentru valorile noastre. Astăzi am venit să îl petrec în ultimul drum pe acest om mare, patriot", a zis Nicolae Cazacu, coleg.



Un om bun la inimă, un profesor excelent şi un luptător pentru limbă şi neam aşa îl descriu consătenii pe Ion Moraru. Aceştia au venit să îşi i-a rămas bun şi spun că decesul lui este o mare pierdere pentru întreg satul, dar şi ţară.



"Domnul Moraru a predat ore de geografie. Clasa I-a , a II-a eram când el a venit în sat şi a început activitatea lui de profesor. A fost un om foarte bun, foarte gospodăros. Numai pentru asta am venit că nu am să mai văd figura lui, poate numai în vis."



"M-a învăţat din clasa a V-a până în a X-a mi-a fost conducător de clasă. El e un om stimat de mine , de vecini. A fost un părinte, un om care a avut o viaţă şi chinuită prin lagăr cum ne povestea."



"A fost un profesor care ne-a condus pe calea cea dreaptă. Mi-a învăţat copiii, mi-a botezat copiii a fost un cumătru şi frate. Un om foarte bun şi blând la inimă."



Ion Moraru s-a născut la 9 martie 1929, în satul Mândâc, raionul Drochia. La o vârstă foarte fragedă, de doar 17 ani, Moraru a început o luptă crâncenă cu regimul sovietic de ocupație. Împreună cu colegul său de clasă, Petre Lungu, a fondat un grup de rezistenţă antisovietică ”Sabia Dreptății”.

Grupul a fost descoperit de agenţii NKVD în 1950, iar toţi membrii organizaţiei au fost arestați. Următorii 10 ani din viaţă, Ion Moraru i-a petrecut în Gulagul stalinist.

Activistul anticomunist a fost întemnițat timp de un an în același lagăr cu romancierul şi disidentul rus Aleksandr Soljenițîn.

După căderea comunismului a scris trilogia autobiografică "Pustiirea", "Treptele infernului" și "Fata cu miros de busuioc".

Încă din anii mișcării de eliberare și renaștere națională, a fost un membru activ al Partidului Popular Creștin Democrat.

Ion Moraru a fost distins cu "Ordinul Republicii”, iar starețul Mănăstirii Putna i-a înmânat Ordinul ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din partea Patriarhiei Române.