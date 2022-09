Lacrimi, flori şi mesaje de mulţumire! O lume întreagă deplânge moartea Reginei Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la vârsta de 96 de ani. Milioane de britanici sunt în doliu, după ce s-a stins din viață suverana care a condus Regatul Unit timp de 70 de ani, fiind cel mai longeviv monarh din istorie. Dispariția unui suveran atât de prețuit și iubit a îndurerat o mulțime de oameni din lumea întreagă. Moartea suveranei, un șoc imens pentru națiune, vine într-un moment de răscruce pentru Marea Britanie: un Guvern proaspăt numit, criza economică și problemele încă nerezolvate legate de Brexit. Succesorul la tron, regele Charles al III-lea, are misiunea de a consolida monarhia și de a păstra aristocrația Casei Regale cel puțin la fel cum a făcut-o Majestatea Sa, Regina Elisabeta a II-a.

Lacrimi, flori şi mesaje de mulţumire pentru cele şapte decenii de domnie şi tot ce a însemnat Regina Marii Britanii pentru omenire. O lume întreagă deplânge moartea Suveranei. Încă din primele clipe de la aflarea veştii triste, britanicii s-au adunat în faţa reședințelor familiei regale pentru a aduce un ultim omagiu.

Locuitorii Marii Britanii sunt profund şocaţi şi întristaţi că Regina lor nu mai este printre ei. Aceştia s-au adunat în număr mare în faţa Palatului Buckingham şi şi-au exprimat respectul şi admiraţia pentru cea care i-a condus cu atâta demnitate în cele şapte decenii:

Atmosfera a fost similară şi la Castelul Windsor. Britanicii au venit cu flori, cu scrisori de admiraţie şi profund regret faţă de moartea Reginei:

"Locuiesc în Windsor şi am considerat-o pe Regină drept vecina noastră. I-am spus mamei mele că mă simt de parcă am pierdut un membru al familiei".



"Încă încerc să realizeze ce s-a întâmplat, dar cred că doar cu timpul vom înţelege ce am pierdut".